Povinné kontroly rozdělují restauratéry. Někteří covid pasy hlídat odmítají

Pro vstup do restaurací lidé už také nebudou moci využít samotest. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka se tak sníží návštěvnost. Vláda by tento stav měla podle něj restauratérům kompenzovat. Za vhodné považuje jejich zařazení, za určitých podmínek, do programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, který kabinet plánuje uplatnit u automobilových firem.

Vláda by také podle Stárka měla upustit od omezení počtu hostů v gastronomických zařízení. Zákazníci musejí být od sebe minimálně 1,5 metru, u stolu může sedět nejvýše šest lidí. Pokud bude personál bezinfekčnost hostů kontrolovat, nejsou takové restrikce podle něj na místě.

"Kontroly bezinfekčnosti v restauračních zařízeních považujeme za rozumné a v některých zemích v zahraničí už takto běžně fungují," uvedla Jana Kohoutová za společnost Storyous, která do restaurací dodává technologie a pokladní systémy. Podle Kohoutové je možné, že některé hosty opatření odradí. Je to ale lepší cesta, než opětovné uzavření provozů, které by pro ně bylo likvidační, dodala.

Přestože kontrola bezinfekčnosti se nebude vztahovat na stravovací provozy v obchodních centrech, předseda výkonného výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček věří, že se zákazníci budou chovat zodpovědně a bezinfekčnost budou připraveni prokázat na vyžádání.

Ve stravovacích provozech dosud stačilo mít vyvěšenou informaci, že obsloužen bude jen host, který splňuje bezinfekčnost.

Majitel restaurace Janeček nebude kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti

Majitel minipivovaru a restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku Jiří Janeček nebude kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti, jak mu od 1. listopadu ukládá nové vládní opatření. Jde o nesystémový krok a porušení ústavy, řekl dnes Janeček ČTK.

Personál by měl kontrolovat doklad o bezinfekčnosti ve chvíli, kdy se hosté usadí. Povinnost neplatí pro odběr jídla s sebou. Restauratér bude odpovědný za kontrolu dokladu. Host bude povinný certifikát předložit a bude ručit za to, že není falešný.

Janeček nové protiepidemické opatření odmítá. "Určitě nebudeme omezovat naše zákazníky, vnímáme to jako porušení Ústavy České republiky. Přece nemám právo kohokoliv segregovat na základě toho, jestli je testovaný a očkovaný. Začne to u covidu a skončí to u HIV nebo kde to potom skončí?" uvedl. Podle něj jde o nesystémový krok, který si vybírá restaurace, zatímco například v továrnách je koncentrace lidí daleko větší. Janeček věří, že stejně odmítavý postoj jako on zaujme řada dalších provozovatelů restaurací. "Myslím si, že nás budou určitě tisíce," dodal.

Janeček v minulosti patřil k prvním restauratérům, kteří nejdříve po vládou nařízeném zkrácení otevírací doby a později i po úplném zákazu provozu odmítli nařízení respektovat. Byl představitelem protestní iniciativy Chcípl PES, která se později změnila na politické hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu. V nedávných sněmovních volbách se Janeček ucházel o hlasy voličů z prvního místa středočeské kandidátky. Jeho uskupení ale získalo celorepublikově méně než půl procenta hlasů.