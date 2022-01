Požár paneláku v Kralupech nad Vltavou nevznikl technickou závadou. Sklepy někdo zapálil

Dnes to řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Policisté pokračují ve vyšetřování. Při požáru se šest lidí nadýchalo kouře, hasiči evakuovali 25 obyvatel. Škoda dosáhla 750.000 korun.

Podle závěru vyšetřovatele požárů oheň vznikl zapálením, jehož původ nelze určit. Není možné zjistit, zda to bylo úmyslné, nebo neúmyslné,“ uvedla Fliegerová. Podle policejního mluvčího Pavla Truxy byla vyloučena technická závada. Policie bude případ nadále vyšetřovat a prověřovat, zda nebyl spáchán trestný čin obecného ohrožení.

V panelovém domu na sídlišti V Zátiší hořelo v sobotu kolem 18:30. Kvůli tomu, že šlo o výškovou budovu obývanou větším počtem lidí, na místo postupně zamířilo více jednotek hasičů. Obyvatelům, kteří se nemohli kvůli silnému kouři opustit byty, pomohli dostat se ven a oheň měli v 18:40 pod kontrolou.

Šest lidí převzali do péče záchranáři, z nich dva lidé byli převezeni k dalšímu ošetření na interní oddělení do kralupské nemocnice. Před 22:00 skončilo odvětrávání domu a byla dokončena jeho kontrola, poté se do něj mohli vrátit obyvatelé.