Práci si podle ministerstva našlo přes 101 tisíc ukrajinských běženců

— Autor: ČTK

Práci v Česku si našlo přes 101.000 ukrajinských uprchlíků, kteří do ČR utekli před ruskou invazí. Na twitteru to dnes uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Údaj podle MPSV vychází z informací, které má úřad práce od zaměstnavatelů. Za necelý půlrok trvání ruské invaze na Ukrajinu získalo v Česku víza dočasné ochrany 409.363 lidí, podle dat ze zápisů do škol jich ale v Česku zůstává méně než 300.000.