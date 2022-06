Práci v Česku si našlo přes 82 tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny

— Autor: ČTK

Práci v Česku si našlo přes 82.500 uprchlíků z Ukrajiny. Začali tak přispívat odvody do sociálního systému a platit daně do rozpočtu. Po jednání vlády to dnes na tiskové konferenci řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Už dřív uvedl, že příchozí obsazují hlavně místa, která zůstávala dlouho volná.