Praha přestává být česká? Každý sedmý obyvatel metropole je cizinec

Cizinci jsou zároveň perspektivním zdrojem pracovních sil pro pražský trh práce, uvedl IPR v nové analýze.

V metropoli jsou podle dat k 31. prosinci loňského roku nejpočetněji zastoupeni Ukrajinci, kterých tu žije více než 51.000. Následují Slováci, jichž je v Praze přes 31.500, a Rusové, kterých v hlavním městě bydlí téměř 24.000. Dohromady příslušníci těchto zemí tvoří víc než polovinu cizinců v Praze.

Čtvrtou nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé Vietnamu, jichž v hlavním městě žije přes 13.000 a přes 86 procent z nich má v Praze trvalý pobyt. Vysoká míra začlenění do pražské populace je zřetelná také u Ukrajinců, kterých získalo trvalý pobyt bezmála 70 procent. Příslušníci Ruska mají trvalý pobyt ve zhruba 53 procentech a Slováci v téměř v 35 procentech.

Z hlediska věkového složení cizinců žilo v hlavním městě v roce 2017 přes 21.000 dětí do 14 let. Nejpočetnější byla skupina 25 až 39 let, kdy tu bydlelo více než 70.000 cizinců, z toho zhruba 29.000 ze zemí Evropské unie (EU) a téměř 42.000 z takzvaných třetích zemí, tedy mimo EU. V kategorii 40 až 54 let pobývalo v Praze přes 52.000 cizinců, přes 33.000 ze třetích zemí.