Praha může v příštích letech získat z unijních fondů až 25 miliard Kč

Novinářům to dnes řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ředitel magistrátního odboru evropských fondů Karel Andrle. Nyní končící program začal v roce 2016 a pro město v něm bylo vyčleněno deset miliard Kč.

"Problém je v tom, že Praha přišla o svůj vlastní operační program, a to z rozhodnutí vlády. Je to velká škoda. Navíc jako důvody byly uváděné různé věci, z nichž část nebyla pravda. Nevzdali jsme to a ponořili se do vyjednávání o získání peněz," řekl Hřib.

Ze zmíněné částky tvoří čtyři až šest miliard tzv. modernizační fond, který slouží na modernizaci vozidel MHD nebo na rozšíření fotovoltaiky. Zhruba pět až osm miliard bude určeno na stavbu nových tratí, mezi nimiž bude třeba i stavba Dvoreckého mostu, který spojí Podolí a Smíchov. Na nákup nových vozidel MHD je určeno výše zmíněných 1,7 miliardy Kč. Dalších 9,4 miliardy korun bude tvořit tzv. pražská obálka, ze které se bude financovat rozvoj veřejných prostranství, školství či digitalizace.

Problém, se kterým se metropole musela vypořádat, je změna poměru, v jakém projekty financuje EU a v jakém město. Nyní to je 50 procent EU a 50 procent Praha, což se změnilo na poměr 40 ku 60 procentům. "Dojednali jsme ale spolufinancování ze státního rozpočtu, aby poměr zůstal stejný," řekl Andrle. Na dorovnání poměru dostane město asi miliardu korun. Dalších 30 milionů půjde na financování procesů souvisejících s ukončením současného programu.

O způsobu financování a čerpání peněz jedná Praha rovněž s hlavními městy Polska, Slovenska a Maďarska, se kterými založila Pakt svobodných měst. "Důležitost měst bude v následujících letech vzrůstat," řekl Hřib. V roce 2050 má podle něho celosvětově žít ve městech až 68 procent světové populace.

V nyní končícím operačním programu Praha-pól růstu, který začal v roce 2016, bylo pro metropoli vyčleněno deset miliard korun. Z nich bylo již vyčerpáno asi 75 procent. Všechny peníze budou vyčerpané do roku 2023. Přestože jsou programy šestileté, tak každé období je možné o tři roky nastavit a peníze nadále využívat. Město v uplynulých letech vyhlásilo 57 tzv. výzev, kdy vyzvalo žadatele, aby předložili své projekty. Magistrátu dorazilo 2323 žádostí, z nichž město podpořilo 1600 projektů.