Praha opět otevře uprchlické centrum, ve stanových městech je 209 lidí

Město nicméně podle něho nemá ubytovací kapacity, takže centrum bude Ukrajincům poskytovat jen nouzové přenocování ve stanových táborech a zprostředkovávat státní lůžka.

Centrum ve Vysočanech Praha uzavřela v polovině června, Hřib to tehdy odůvodnil tím, že v metropoli je příliš mnoho uprchlíků a město již pro ně nemá ubytování. Následovala jednání s vládou o požadavku ustanovit jasný mechanismus umisťování uprchlíků po celé republice.

Vláda však podle Hřiba ve středu rozhodla o tom, že všechna krajská centra mají zůstat v provozu. Rozhodnutí označil za špatné, město se mu však přizpůsobí. "Z mého pohledu se jedná o rozhodnutí chybné, protože se vůbec nezabývá řešením té situace, že v Praze je až čtyřikrát větší počet uprchlíků na hlavu než v některých jiných krajích," řekl.

Dodal, že před otevřením centra je nejprve nutné zajistit dobrovolníky, na kterých je provoz závislý. Proto se zařízení otevře až v pondělí 11. července, a to s otevírací dobou od pondělí do čtvrtka mezi 08:00 a 15:00 a v pátek od 08:00 do 14:00. Zároveň centrum nebude Ukrajincům nabízet ubytování s výjimkou nouzových stanových městeček a kapacit zajišťovaných Správou uprchlických zařízení. "Dalo by se to shrnout tak, že otvíráme od 11. bez ubytování," řekl primátor.

Dodal, že město má nyní problémy i s ubytováním již přítomných Ukrajinců, protože například jeden hotel, který je ubytovával, vypověděl magistrátu smlouvu. "Teď řešíme více než 200 lidí, jimž musíme zajistit ubytování jinde," uvedl. Dodal, že z jeho pohledu vláda neřeší požadovaný relokační mechanismus s dostatečnou prioritou a její postup měl být opačný - nejprve jej vytvořit a až poté řešit asistenční centra. "Je to nějaká vizitka vlády Petra Fialy," dodal.

Za čtyři měsíce ruské invaze na Ukrajinu ČR vydala běžencům téměř 375.000 víz dočasné ochrany. V Praze to bylo asi 89.000. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu uvedl, že systém krajských center bude minimálně v červenci fungovat stejně jako dosud. V průběhu měsíce chce vláda vyhodnotit, jakým způsobem případně změnit přijímání a pomoc uprchlíkům na krajské úrovni.

Ve stanových městečkách je 209 lidí, ubylo uprchlíků na nádraží

Ve stanových městečkách pro především romské uprchlíky z Ukrajiny je v současné době 209 lidí. Situace je klidná. Ubylo zároveň lidí, kteří nocují na hlavním nádraží. Na dotaz ČTK to po dnešním jednání magistrátního krizového štábu řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

"Situace ve stanových městečkách je v tuto chvíli vcelku stabilní. V Troji je 49 lidí a v Malešicích 160 lidí," řekl Hřib. Od zahájení provozu prošly městečky stovky lidí.

Na hlavním nádraží podle primátora ubylo uprchlíků, kteří zde nocovali. "Dnes tam byly prakticky pouze odjezdy," řekl Hřib. Úbytek lidí připisuje Hřib změně legislativy, kdy v případě, že je poskytováno nouzové přístřeší včetně stravy, tak není neposkytována humanitární dávka. Na nádraží fungovaly organizace, které poskytovaly uprchlíkům jídlo či hygienické potřeby. Tato pomoc byla od 1. června oficiálně ukončena.

První stanové městečko s kapacitou 150 lůžek otevřel magistrát v Troji v sobotu 14. května. První víkend zde našlo azyl 142 lidí. Na přelomu května a června potom začalo fungovat stanové městečko se stejnou kapacitou v Malešicích.

Hlavní město od začátku války letos v únoru již dvakrát vyčlenilo po 250 milionech korun na pomoc uprchlíkům. Kromě jednotlivých radnic podpořilo mimo jiné také organizace pomáhající uprchlíkům, kterým dalo zhruba 17,4 milionu korun. Peníze byly určeny na fungování takzvaných dětských adaptačních skupin nebo na potraviny a ubytování.