Praha se chystá na Vánoce. Strom se rozsvítí na známou večerníčkovou melodii

V den rozsvěcení stromu se otevře také vánoční tržiště. Letos bude vyzdobeno dekoracemi s anděly. V 11:00 začíná i doprovodný program. Až do Tří králů je na každý den připraveno kulturní vystoupení i další akce. Novinářům to dnes řekli zástupci společnosti Taiko.

Vánoční smrk se rozsvítí na dobře známou večerníčkovou melodii, kterou složil Vadim Petrov. "Doufám, že moje hudba pohladí srdce lidí, kteří přijdou," uvedl. Lidé ale uvidí zcela novou animaci. Bude pomalejší a bude v ní více času na zamyšlení, uvedli pořadatelé. Další melodie, kterou lidé u vánoční stromu uslyší, bude Somewhere in My Memory od Johna Williamse známá z filmu Sám doma.

Vánoční strom se v sobotu a pak po celou dobu konání trhů bude rozsvěcet každou půlhodinu - tedy od 16:30 do 21:30. Na Václavském náměstí bude instalován devět metrů vysoký umělý strom, který bude spínat vždy půl hodiny po Staroměstském náměstí.

Vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí a náměstí Republiky propojí letos dekorace s anděly. Ozdoby budou zlaté, bílé, červené a zelené. Prodejní stánky jsou opraveny. Na trzích budou také živé stromky v květináčích, které budou po jejich ukončení zasazeny do pražských lesoparků.

Kromě prodejních stánků bude na pódiu na Staroměstském náměstí pro návštěvníky připraven doprovodný program, ve kterém vystoupí na 4500 lidí. Připraveno je přes 170 vystoupení. Na Staroměstském náměstí bude nachystáno i několik fotokoutků - zasněžená vesnice, obří adventní věnec nebo Popelčin střevíček.

Stánky na Staroměstském a Václavském náměstí a náměstí Republiky budou otevřené každý den od 10:00 do 22:00, vybraní prodejci s občerstvením návštěvníky obslouží až do půlnoci. Na náměstí Republiky trhy skončí 30. prosince, zbylá dvě místa budou v provozu do 6. ledna.