Praha začala se stěhováním centra pro ukrajinské uprchlíky do Vysočan

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražští hasiči postupně stěhují asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky z Kongresového centra Praha (KCP) do budovy ve Vysočanech. Otevřeno by mělo být ve čtvrtek 14. dubna. Termín zahájení provozu by měl být definitivně potvrzen na úterním jednání zástupců magistrátu se složkami integrovaného záchranného systému, tedy mimo jiné hasiči nebo záchranáři.