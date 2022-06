Praha začne uprchlíkům z nádraží nabízet přenocování ve stanech

Podle informací ČTK by se tak mohlo stát dnes ve večerních hodinách. Kapacita městečka je 150 míst a součástí je zázemí včetně jídelního stanu či sprch. Na hlavním nádraží zároveň ke dnešku přestaly působit neziskové organizace, které běžencům pomáhaly.

V Praze funguje několik týdnů stanové městečko v Troji. Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků. Asistenční centrum KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) ve Vysočanech pro uprchlíky, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes 94.000 lidí. Kvůli jeho přetíženosti jej magistrát od 15. června uzavře.

"V malešickém stanovém městečku je nyní provozní schůzka, která bude podrobněji definovat provoz areálu. Provoz pak (městečko) zahajuje dnes, to znamená, že dnes bude nabízeno lidem na hlavním nádraží přečkat ve stanovém areálu," řekl Hřib.

Ve stanech najdou dočasné ubytování uprchlíci z hlavního nádraží, kteří mají dvojí občanství, nejčastěji maďarské. V městečku počkají do doby, než se podaří jejich občanství potvrdit a následně odjedou vlakem do Maďarska. Lidé, kteří chtějí v metropoli zůstat nebo cestují dál, do městečka nemohou.

Na hlavním nádraží skončily organizace poskytujících humanitární pomoc v podobě jídla či noclehu. Uprchlíci na místě pouze získají informace tak, jak tomu bylo na začátku války. "Bude tam nadále fungovat informační kiosek a budou tam lidé z cizinecké policie, hasiči, tlumočník a případně ještě nějaké neziskové organizace. Za úkol budou mít informovat lidi o jejich dalších možnostech," řekl Hřib.

Mluvčí iniciativy Hlavák Mlada Hošková v úterý ČTK sdělila, že humanitární pomoc bude iniciativa poskytovat nadále. "Jsme přesvědčeni, že humanitární pomoc na místě bude stále potřeba. Jakou konkrétní podobu bude tato naše pomoc mít, zatím přesně nevíme. Uvidíme co přinesou následující dny," uvedla.

Městečko vzniklo na pozemku vedle třídírny České pošty mezi ulicemi Českobrodská a Sazečská a vlakovými kolejemi. Hasiči na stavbě začali pracovat v pondělí ráno, kdy dělníci zároveň káceli náletové dřeviny v části areálu. Stejně jako v Troji také v Malešicích je desítka stanů pro ubytování, společné prostory jako jídelna, sprchy a sociální zařízení a dětský koutek.