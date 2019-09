Praha založí muzeum nesvobody, v jeho radě zasednou známé osobnosti

Pro muzeum město musí napřed najít vhodnou budovu ve svém majetku, což plánuje udělat až po zpracování projektu. Na vzniku muzea spolupracují s městem desítky nevládních organizací.

"Mělo by se o tom hlasovat na zastupitelstvu 19. září a pokud to zastupitelstvo podpoří, tak by Praha mohla konečně splatit druh, který nemá jen Praha, ale celá Česká republika," uvedla radní Hana Kordová Marvanová (za STAN), která byla sama za komunismu z politických důvodů odsouzena. Projekt podporuje i opozice, takže se dá očekávat, že jej zastupitelé koncem září schválí.

Vedení města chce podle radní muzeum otevřít v tomto volebním období. Podle Marvanové ve správní radě muzea zasednou například historik a spisovatel Jiří Padevět, ředitel organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa a historik Petr Blažek.

Vedení muzea by se po jeho formálním založení mělo spolu s odborníky zaměřit na přípravu projektu, teprve poté se určí umístění muzea. "Je tady několik objektů ve vlastnictví hlavního města, ale my se domníváme, že je potřeba, aby v rámci muzea zasedli odborníci, kteří připraví projekt a podle něj poté Praha poskytne budovu," řekla radní.

V minulosti se objevil návrh muzeum umístit v bývalém Borůvkově sanatoriu - to by však musela Praha nejprve získat od soukromého vlastníka, který požaduje podle magistrátu vysokou cenu. Zvažovalo se i podzemí bývalého Stalinova pomníku, kde však má nakonec vzniknout prostor pro dočasné výstavy a akce.