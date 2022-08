Prahou prochází Prague Pride. Na místě je až 50 tisíc lidí

Původní odhad 30.000 účastníků zvýšila policie poté, co se cestou k průvodu přidávaly další skupiny lidí. Akce se zatím obešla bez jakýchkoliv komplikací a incidentů, řekl ČTK mluvčí pražské policie Jan Rybanský. "Nezaznamenali jsme žádné narušení veřejného pořádku či jiné problémy," uvedl.

Cestou z Václavského náměstí prošel průvod přes náměstí Staroměstské, kde si jeho účastníky fotili turisté. Podle zpravodajky ČTK na místě vládla celou dobu v průvodu poklidná atmosféra a jeho účastníci se nesetkali s výraznějšími protesty proti akci.

Průvod zdobí především duhové vlajky ve všech velikostech, od těch namalovaných na tvář až po velké vlajky, do nichž se lidé celí halí. Vlajka s barvami duhy byla dříve užívána i jako symbol pacifismu, od 70. let 20. století je vnímána jako univerzální gay a lesbický symbol. V dalších desetiletích se etablovala jako všeobecně známý a přijímaný symbol LGBT hnutí.

Řada lidí má také na krku květinové girlandy v barvách duhy, papírové květiny či balonky, někteří přicházejí v kostýmech.

Pochodu se účastní lidé různých generací včetně rodičů s dětmi. U Právnické fakulty UK, která poskytla pořadatelům balkon, z něhož mohli lidé průvod zdravit a pozorovat, se další účastníci do pochodu přidali.

Na Letné čekalo na první účastníky průvodu občerstvení, v Letenských sadech a na pláni bude do večera hudební a doprovodný program, a to na šesti pódiích. Vystoupí například Tom Auspaul, Girli nebo kapela We Are Domi.

Duhový průvod lidí, kteří tak vyjadřují toleranci a podporu sexuálním menšinám a jejich právu na sebeurčení, je vrcholem týdenního festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů, trans- a queer lidí (LGBT+) Prague Pride.

V čele průvodu lidí nazdobených převážně duhovými vlajkami a s transparenty na podporu sexuálních menšin byl v prvních řadách i pražský primátor Zdeněk Hřib s manželkou. Duhový průvod je letos bez alegorických vozů, což pořadatelé odůvodnili důrazem na udržitelnost.

Po cestě ulicí Na Příkopě se účastníci průvodu setkali s několika muži, kteří pronášejí biblické citáty a v souvislosti s průvodem mluví o hříchu. Nesetkali se však s odezvou jeho účastníků.

Průvod se dnes koná poprvé od roku 2019, v předchozích dvou letech se neuskutečnil kvůli pandemii covidu-19.