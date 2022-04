Pražská ulice Ukrajinských hrdinů už je osazena novými tabulemi

Přejmenování koncem března schválilo pražské zastupitelstvo na návrh Prahy 6. Ruské velvyslanectví by kvůli tomu mohlo mít v budoucnu problémy s doručováním pošty.

Město krokem vyjádřilo podporu Ukrajině, která čelí invazi ruské armády. Nová tabule byla vedle asi dvousetmetrové části ulice u ruské ambasády umístěna také na přilehlý železniční most, který se nově jmenuje Skakunův po ukrajinském válečném hrdinovi Vitaliji Skakunovi. Ten 24. února zahynul v ukrajinském městě Cherson, kde odpálil most, aby zabránil postupu ruských tanků.

"To, že Rusko páchá na Ukrajině válečné zločiny a že jeho jednání je vlastně genocidou proti ukrajinskému národu, je myslím zjevné a nelze před tím zavírat oči," řekl dnes nedaleko ruské ambasády pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že kromě symbolického aktu přejmenování části Korunovační se město snaží dělat maximum pro to, aby i prakticky pomáhalo Ukrajincům bojujícím s Rusy i jejich rodinám, které uprchly před válkou do České republiky.

Ukrajinský velvyslanec Perebyjnis poděkoval všem, kteří se na přejmenování podíleli. "Myslím, že je moc důležité především pro českou mládež, aby věděli, co je dobro a co zlo," řekl. Dodal, že ukrajinská armáda bojuje nejen za svoji vlast, ale za celý civilizovaný svět. "Jsme svědky klíčových událostí nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu a pro světový bezpečnostní systém," řekl.

Odhalení se zúčastnili také zástupci ambasád Litvy, Lotyšska, Estonska, Slovenska a Polska. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) připomněl, že prostranství u ruských ambasád přejmenovaná na počest Ukrajiny se již nachází také v lotyšské Rize a litevském Vilniusu. Radní města Jan Chabr (TOP 09) dodal, že v přejmenované části ulice nestojí obytné domy, takže si žádní Pražané nebudou muset měnit občanské průkazy.

Ruská ambasáda bude muset používat nové pojmenování ulice, případně jako adresu uvádět přilehlé náměstí Borise Němcova již dříve pojmenované podle zavražděného ruského opozičního politika. V opačném případě by časem mohla mít problémy s doručováním pošty. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík dříve ČTK sdělil, že prozatím budou doručovány i zásilky označené původní adresou, půjde však pouze o přechodné období, jehož délka není striktně daná. Pošta tak podle něj postupuje proto, aby nepřidělávala problémy odesilatelům, kteří nemusí o změně vědět.