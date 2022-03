Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky už registrovalo 18.602 žadatelů

Pracovníci střediska v Kongresovém centru na Vyšehradě zajistili uplynulý den ubytování pro 170 uprchlíků. Do asistenčních center v jiných krajích autobusy podle Hřiba odvezly v úterý 218 osob.

V pondělí po poledni muselo pražské centrum kvůli obrovskému náporu pozastavit příjem nových žádostí, znovu se otevřelo v úterý brzo ráno. Hasiči část žadatelů už od víkendu převážejí do méně vytížených center v jiných krajích.

Od vypuknutí bojů na Ukrajině přišlo do Česka podle odhadů víc než 100.000 uprchlíků a další tisíce denně přicházejí, zhruba čtvrtina z nich míří do hlavního města. Převažují mezi nimi děti a ženy. Úřady se snaží příchozí přesměrovat z metropole do méně vytížených krajských měst.

Vláda dnes rozhodne, zda prodlouží lhůty na registraci uprchlíků ze tří na 30 dnů. Projedná i další formy okamžité i dlouhodobé pomoci včetně legislativních změn. Česká republika je podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) schopna dát základní komfort a najít ubytování pro zhruba 250.000 lidí z Ukrajiny.