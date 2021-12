Pražské hotely chystají navzdory protiepidemickým opatřením silvestrovské oslavy

Často měnící se opatření navíc cizince od naplánování si cesty do České republiky na konci roku odrazovala. Další překážkou je nyní nutnost PCR testů před vstupem do ČR i pro očkované, kteří nemají posilovací dávku. Vyplývá to z ankety ČTK mezi hoteliéry.

Hotel Four Seasons na poslední den roku plánuje sedmichodovou degustační večeři s živou hudbou v restauraci CottoCrudo. "Vzhledem k omezenému počtu osob u stolu někteří hosté rezervace zrušili," uvedla ředitelka komunikace pražského hotelu Four Seasons Veronika Tamchynová. U ubytování velké procento rezervací hotel podle ní ztratil v prosinci po zrušení vánočních trhů a vyhlášení nouzového stavu. Povinné PCR testy v případě Four Seasons nebudou mít podle Tamchynové na zájem zásadní vliv. Hosté ze Spojených států podle ní většinou tři dávky očkování mají, stejná restrikce navíc podle ní platí i v jiných zemích.

Hotely řetězce Czech Inn Hotels jsou momentálně obsazené zhruba ze 70 procent, uvedl marketingový ředitel hotelové sítě Petr Chábera. Především cizinci podle něj své rezervace ruší, naopak česká klientela pobyty na konec roku objednává. "Předpokládáme, že nejvíce nových rezervací přijde až teprve dva dny před silvestrem," řekl dále. Novoroční oslavy řetězec připravuje, má dostatek restaurací i společenských sálů, aby dostál platným opatřením. Nutnost PCR testu podle Chábery zájem o pobyty v ČR nepochybně sníží, Czech Inn Hotels má podle něj ale velký podíl tuzemských hostů.

Vzhledem k situaci, která v ČR v posledních týdnech panovala, konání silvestrovské akce vyžadující delší přípravy, nezvažoval Alchymist Grand Hotel and Spa. "Plánovali jsme večeři jak pro ubytované, tak pro neubytované hosty a zde musím konstatovat, že by nám opatření spíše pomohla, kdyby ale byla vyhlášena dříve. Oslavy Nového roku většina lidí plánuje dopředu a pokud ještě týden a půl předem nevíte, jestli se vše ve 22:00 neuzavře, zařídíte si plány jinak," uvedla za hotel Pamela Křečková.

Výpadek hostů ze zahraničí nemůže česká klientela podle Křečkové ani částečně pokrýt, navíc když vláda důrazně nedoporučila navštěvovat podniky, a to především u příležitosti novoročních oslav. "Jinými slovy, smíme mít otevřeno, ale hosty veskrze očekávat nemáme," řekla Křečková. Doplnila, že současné období běžně bývá vrcholem celého roku. Je podle ní ale zároveň třeba chápat současný stav a opatření respektovat.

Za rekreačním účelem se mohou v hotelech ubytovat až na výjimky jen lidé s dokončeným očkováním a ti, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19. Stejné opatření platí pro návštěvu restaurací.