Pražské metro hlásí další nárůst počtu cestujících

DPP zaznamenal kvůli opatřením proti šíření koronaviru v době nejpřísnějších opatření až osmdesátiprocentní pokles cestujících.

"Již jsme se přehoupli přes více než 600.000 cestujících v pracovní den, což je přes polovinu cestujících v normálním provozu, kdy běžný den jezdilo více než 1,2 milionu lidí. Aby cestující měli dostatek prostoru, navýšili jsme v souladu s tímto provozem od pondělí z prázdninového na poloprázdninový jízdní řád," uvedl na dotaz ČTK náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Reálný počet cestujících podnik počítá tak, že vezme zaznamenané vstupy a výstupy, takzvaný obrat, a číslo vydělí dvěma. V pondělí 1. června zaznamenaly sčítače 673.255 vstupů 674.423 výstupů. Celkový obrat pak byl přes 1,3 milionu.

Stoupající trend se nezastavil ani o den později, tedy v úterý 2. června. Sčítače zaznamenaly 687.813 vstupů, výstupů bylo 689.869 a celkový obrat cestujících byl 1,377.682.

Mezi nejvytíženější stanice patří dlouhodobě I. P. Pavlova na trase C a Černý Most na trase B. Naopak nejméně vytížené jsou Roztyly a Prosek na trase C či Invalidovna a Kolbenova na trase B.

DPP od pondělí 1. června zkrátil intervaly ve špičce na všech linkách metra. Na lince A jezdí v intervalu tři minuty, 160 vteřin na lince B a 130 vteřin na lince C. V odpolední špičce jsou intervaly 3,5 minuty na lince A, tři minuty na lince B a 155 vteřin na lince C. Během dopoledne mimo špičky vypravuje podnik na všech linkách soupravy po pěti minutách. O víkendech a státních svátcích pojede metro po 7,5 minuty.

Generální ředitel DPP Petr Witowski ČTK v květnu řekl, že DPP chystá kvůli pandemii covid-19 úspory zejména v provozních výdajích. Největší ztráty při krizi zaznamenal v tržbách z jízdného, které podle něj budou v řádu stovek milionů korun. Přesné dopady krize ale stále nejsou známy.

Provoz MHD byl na začátku pandemie omezen. Kromě upravených jízdních řádů stále platí v Praze také zákaz nástupu předními dveřmi nebo je zrušen prodej jízdenek u řidičů městských autobusů. Všichni cestující musí mít v MHD zakrytý nos a ústa.