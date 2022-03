Pražské uprchlické centrum hledá kvůli náporu žadatelů dobrovolníky

"Kdokoliv další, kdo má zájem se zapojit, se může zaregistrovat se svou nabídkou pomoci prostřednictvím jednoduchého formuláře. V systému pak už jen zaškrtne své dovednosti a na základě toho se mu budou zobrazovat příslušné poptávky. Největší zájem ze strany našeho asistenčního centra je teď o tlumočení nebo hlídání v dětských koutcích," uvedl primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). Vítáni jsou nicméně i jazykově nevybavení dobrovolníci pro různorodou pomoc.

Stránky město spustilo ve spolupráci s iniciativou Vlna pomoci, která propojuje neziskové organizace s dobrovolníky. "Během prvních 12 hodin registrujeme jen v Praze přes tisíc nových dobrovolníků. Během týdne se bude nabídka rozšiřovat i na Středočeský kraj a věříme, že bude zájem i v dalších místech, kde je třeba akutní pomoci ukrajinským uprchlíkům,“ sdělil David Suslík z Vlny pomoci.

Asistenční centra po celém Česku zajišťují kromě registrace a zdravotních prohlídek ukrajinských uprchlíků také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Podle odhadů do Česka přijelo již do pondělí zhruba 100.000 uprchlíků z Ukrajiny, převažují mezi nimi ženy, děti a lidé ve vyšším věku. V pražské centru museli hasiči v pondělí kolem 13:00 kvůli dlouhým čekacím lhůtám zastavit přijímání nových klientů, opět jej spustili dnes ráno. Lidé z Prahy se vozí i do dalších center v republice, i ta jsou však plně vytížená.

Centrum v Brně za týden odbavilo přes 7000 Ukrajinců, v místě je i lékař

Asistenční centrum na výstavišti v Brně za týden odbavilo přes 7000 Ukrajinců, kteří prchají z vlasti před válkou s Ruskem. Počet k dnešním 17:00 uvedla mluvčí kraje Alena Knotková. Centrum funguje od středy. V místě je přes den nově i lékař z místní fakultní nemocnice. Uprchlíci si mohou na výstavišti vyřídit registraci, víza, ale i ubytování nebo zapsání na úřad práce.

Za posledních 24 hodin centrum odbavilo 1561 uprchlíků a ubytovalo jich 361. Od zahájení provozu minulý týden ve středu ráno podle Knotkové odbavilo 7134 lidí a ubytovalo jich 1247. Další mají zázemí například u rodiny nebo známých. V centru je připraveno asi 100 lehátek pro nezbytné přespání.

Policie dnes o deset rozšířila počet pracovišť pro vyřízení registrací, které jsou potřebné do tří dnů od vstupu do ČR, a také víz. Celkem je tak v místě pro registraci a víza 37 pracovišť, z toho 15 je ministerstva vnitra a zbytek policie. "Díky tomu je odbavování plynulé a téměř bez čekání," poznamenala Knotková.