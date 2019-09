Pražský dopravní podnik zastavil 124 exekucí dětí, samotný dluh ale neodpustil

Pražský dopravní podnik (DPP) zastavil 124 exekucí dětí do 15 let. Dalších 40 jich ještě zbývá podniku vyřešit. Novinářům to dnes řekla pražská radní Hana Marvanová (za STAN). Dětem podnik odpouští takzvané příslušenství, ale samotný dluh nikoliv.