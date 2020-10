Pražský hrad i zámek Lány budou od pondělí na 14 dnů uzavřeny

Vláda ve čtvrtek rozhodla, že na 14 dní budou mimo jiné uzavřeny památky. Kabinet se tak snaží omezit nárůst počtu nakažených koronavirem.

"V souladu s vládními nařízeními přijatými kvůli zhoršující se epidemiologické situaci bude areál Pražského hradu a zámku v Lánech uzavřen pro veřejnost od pondělí 12. října 2020 do neděle 25. října 2020," uvedl mluvčí na twitteru.

Ovčáček zároveň ČTK sdělil, že v objektech Kanceláře prezidenta republiky (KPR) již zvýšená hygienická opatření platila. "Dále jsme při zachování činnosti všech útvarů KPR zpřísnili prevenci v personální oblasti a vybraní zaměstnanci budou pracovat formou home office nebo čerpat dovolenou," dodal.

Pražský hrad se veřejnosti kvůli epidemii koronaviru uzavřel již na jaře. Lidé do jeho areálu nemohli vstoupit více než dva měsíce od poloviny března do druhé poloviny května. Prezident Miloš Zeman v té době pobýval na zámku v Lánech. Zpět do své hradní kanceláře se vrátil koncem května. V Lánech Zeman pobýval i po většinu prázdnin. Koncem srpna si zlomil ruku a po operaci se zotavuje právě v lánském zámku.