Pražský hrad se v pondělí otevře opět veřejnosti

Samotný areál bude opět otevřen každý den od 06:00 do 22:00, návštěvnické objekty a okruhy od 09:00 do 17:00. Lidé se tak budou moct opět podívat na hradní nádvoří, do zahrad, katedrály sv. Víta či do Zlaté uličky. V letohrádku královny Anny zároveň bude otevřena výstava děl českého malíře Ivana Bukovského.

Pražský hrad byl uzavřen v polovině března kvůli vládním opatřením, která měla za cíl omezit šíření nového koronaviru. Prezident Miloš Zeman poté pobýval na zámku v Lánech, zpět do své hradní kanceláře se vrátil tento týden. I pro veřejnost se areál Hradu otevírá souběžně s otevřením dalších českých památek.

V pondělí budou zároveň dočasně zrušeny bezpečnostní kontroly. Podle kancléře Vratislava Mynáře rozhodnutí souvisí se současnou kontrolou státních hranic a omezením turistického ruchu. Policisté budou nyní návštěvníky kontrolovat jen namátkově. Lidi by na Pražský hrad neměli přicházet s většími zavazadly a s nebezpečnými předměty, jejichž vnášení do areálu je zakázáno.

Policejní kontroly na vstupu Hrad zavedl v létě 2016. Opatření čelilo kritice, lidem se nelíbilo, že areál fakticky přestal být průchozí. Na vstupech se zejména v počátku tvořily dlouhé fronty.