Přehledně: Jak mohou lidé pomoci Ukrajině? Nabídnout odvoz, ubytování i peníze

Nabídek na odvoz z hranic je ale nyní podle webu víc než uprchlíků, kteří potřebují odvézt. Velvyslanec Jevhen Perebyjnis dnes v ČT24 uvedl, že se Ukrajině dostává hodně nabídek Čechů jet na Ukrajinu bojovat, takovou pomoc české zákony nedovolují.

Lidé s auty mohou na internetu nabídnout pomoc s převozem lidí prchajících z Ukrajiny, nabídku termínu a místa s kontaktem zadávají na webové stránce Drive For Refugees. Podle aktuální informace na tomto webu je ale nyní na hranicích více lidí, kteří nabízí odvoz, než uprchlíků, kteří potřebují odvézt. "Nejezděte na vlastní pěst a vyčkejte na zavolání/sms/e-mail konkrétní osoby nebo koordinátora," píše se na webu. Velvyslanectví taktéž uvádí web, na kterém je možné nabídnout pomoc uprchlíkům z Ukrajiny s ubytováním.

Podle velvyslance se nyní Ukrajině dostává od Čechů hodně nabídek na zapojení do bojů, počet víc nespecifikoval. „My to nemůžeme žádným způsobem koordinovat, je to jejich (občanů) rozhodnutí. České zákony to nedovolují, kdyby se někdo rozhodl tam jet, tak určitě to nebude s naší pomocí, protože my české zákony neporušujeme," řekl velvyslanec v ČT24. Podle trestního zákoníku bude občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu, potrestán odnětím svobody až na pět let.

V současné době je podle velvyslanectví zřejmě nejúčinnější finanční a materiální pomoc. Na facebooku velvyslanectví, ale také na plotě u ambasády je seznam věcí, které mohou lidé nosit a jsou potřeba. Kromě ochranných prostředků jde o léky jako analgetika či protizánětlivé přípravky. Ze zdravotnického materiálu jsou potřeba různé druhy obvazů, zaškrcovadel, dlahy a ortézy či systémy pro nitrožilní infuze. Pro ženy a děti na hranicích mohou lidé nosit spací pytle a teplé deky, polštáře, karimatky, hygienické potřeby, baterie, stany či pláštěnky. Sběrným místem je v Praze Dům národnostních menšin na adrese Vocelova 3 a v Pardubicích kostel na Bílém Předměstí.

Finanční pomoc je možné posílat buď přímo na speciální účet na Ukrajinu nebo přispět darem do sbírky Paměť národa nebo jiným dárcům uvedeným na dárcovském portálu Darujme.cz.

Pro Ukrajince, kteří se z Česka vrací na Ukrajinu, stále funguje autobusové spojení. Velvyslanectví je v kontaktu s dopravními operátory. Česká vláda také vypravila v pátek k polsko-ukrajinským hranicím dva vlaky. Jeden z nich se vrátí do Bohumína dnes večer. Druhý vlak zatím zůstane v Přemyšli a bude operativně použit podle dalšího vývoje humanitární situace na místě, uvedly dnes České dráhy.