Při nehodě přišel o manželku i nohu. Kolegové pořádají sbírku pro jednoho z nejlepších českých hasičů

"Radek Andrle vždy pomáhal ostatním, teď naopak potřebuje pomoci sám. Jakkoliv už nebude moci aktivně fungovat jako záchranář, protéza mu i přesto pomůže s částečným návratem do práce," uvedl fond. Protézu ale pojišťovna neproplácí, potřeba tak je 200.000 korun. Lidé mohou své příspěvky posílat na účet 7025394001/2010.

V květnu měl Andrle těžkou dopravní nehodu. Jeho manželka zemřela, on utrpěl devastující poranění levé nohy, kterou mu nakonec museli lékaři nad kolenem amputovat. Druhou nohu má několikrát zlomenou a sešroubovanou, stejně jako pánev. "Díky špičkové péči lékařů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady ale přežil. Výsledky přináší i pravidelné využívání hyperbarické komory," uvedl fond.

Na sbírku na svém facebooku upozornili také středočeští záchranáři. "Radek během svého profesního života hasiče a později záchranáře viděl stovky příběhů, jež by asi mohly být předlohou k oscarovému dramatu. Mnoho jeho blízkých tvrdí, že kdyby se do encyklopedického vyhledávače zadal pojem „hrdina", byla by tam právě Radkova fotka," napsali.

Medaili za hrdinství získal Andrle za zásah při úniku chlóru během povodní v roce 2002.