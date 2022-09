Případů nemocí přenášených klíšťaty je zatím letos víc než loni

Klíšťata se totiž běžně vyskytují v travnatých a listnatých porostech, dokud denní či noční teploty trvale neklesnou pod pět stupňů Celsia. Vlivem globálního oteplování se tak v ČR vyskytují i v listopadu a ve vyšších nadmořských výškách, než bylo dříve běžné.

Nejvíc případů do konce srpna lékaři nahlásili v roce 2020, klíšťové encefalitidy 589, což bylo nejvíc nejméně od roku 2013. Boreliózou se nakazilo za stejné období 2429 osob, více jich bylo například v letech 2016 a 2018. Zatímco u ostatních infekčních nemocí počty případů v prvním roce pandemie covidu-19 významně klesly, u nemocí přenášených klíšťaty to bylo naopak. Odborníci tehdy uváděli, že lidé v době, kdy byly jiné možnosti vyžití, ať už sportoviště nebo kultura, uzavřeny, více lidí zamířilo do přírody.

Po návratu z lesa, ale i ze zahrady nebo parku by se lidé proto vždy měli prohlédnout. U klíšťové encefalitidy dochází k přenosu viru od zakousnutého klíštěte již za několik desítek minut. Nemoc, proti které je možné očkování, není možné zastavit, lékaři tlumí pouze jeho příznaky, jako jsou bolesti hlavy, vysoké horečky, zvracení, světloplachost, ale také otoky mozku, protože virus napadá mozek a míchu.

"U řady pacientů vídáme dlouhodobé i trvalé následky. Časté bolesti hlavy, poruchy paměti a soustředění, zhoršení nebo ztrátu sluchu, ale i těžká, mnohdy trvalá ochrnutí končetin. Každoročně několik pacientů s klíšťovou encefalitidou umírá," uvedla v tiskové zprávě k vhodnosti očkování lékařka z Kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka Dita Smíšková.

Borelióza, proti které vakcíny zatím dostupné nejsou, je asi pětkrát častější. K přenosu viru na člověka ale dochází nejdříve po 24 hodinách od zakousnutí klíštěte. Nemoc se nejčastěji léčí antibiotiky.

Zdravotní pojišťovny hradí vakcínu proti klíšťové encefalitidě od letošního roku lidem nad 50 let. Podle dřívějších dat SZÚ jsou právě lidé ve věku 60 až 64 let nejčastějšími nakaženými. Mladším zdravotní pojišťovny po zaplacení u lékaře nebo v očkovacím centru proti dokladu část ceny očkování proplatí z fondu prevence.