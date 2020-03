Pro pendlery začala platit nová pravidla. Přes hranice jich moc nejezdí

Dnes kolem půl desáté projela hraničním přechodem za 15 minut tři auta. Místní policie kontrolovala pracovní povolení a občanské průkazy, dávala řidičům také razítko. Policisté mají dávat razítka na hranicích každému pendlerovi ráno při výjezdu a po příjezdu zpět. Podle policistů není provoz příliš hustý, většinou projede jeden pendler za 45 minut, řekli na místě ČTK. Pendleři mohou hranici překročit od 5:00 do 23:00, a to i v Jiříkově na Děčínsku.

Vláda v neděli rozhodla kvůli hrozbě koronaviru o zavedení vnitřní ochrany hranic s Německem a s Rakouskem s platností do půlnoci 4. dubna. Z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené a lidé mohou jezdit dále do zahraničí za prací. Karlovarský hejtman Petr Kubis (ANO) ale požádal ve čtvrtek vládu, aby uzavřela hranice také pro pendlery. Důvodem je obava z rychlejšího šíření koronaviru.

Na hraničním přechodu Boží Dar- Oberwiesenthal na Karlovarsku dnes ráno moc pendlerů nejezdilo. Kontroly byly rychlé, trvaly okolo dvou minut. Dopravu tam komplikuje pouze husté sněžení. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Krejčí platí na silnici ve směru na Boží Dar zákaz vjezdu vozidel nad deset tun a platí to i pro přejezd do Saska. Přechod je určen pendlerům pouze od 5:00 do 23:00.

Dnes kolem 7:00 hraničním přechodem na Boží Daru projela tři auta za deset minut. Místní policie kontrolovala pracovní povolení a občanské průkazy, dávala řidičům navíc také razítko. Policisté mají dávat razítka na hranicích každému pendlerovi ráno při výjezdu a po příjezdu zpět. Podle policistů byl provoz v místě plynulý, dlouhé kolony se na Božím Daru netvořily ani v týdnu.

Folmava na Domažlicku, druhý největší hraniční přechod v Plzeňském kraji, je dnes dopoledne téměř bez provozu. Během hodiny projelo asi 40 kamionů, české, polské a německé, hlavně z bavorské strany. Pendlerů je minimum, restaurace a penziony na druhé straně hranice jsou zavřené, českých pracovníků, kteří tam jezdili o víkendu, výrazně ubylo, zjistila ČTK na místě.

Folmava, kde ještě o víkendu před dvěma týdny nakupovaly cigarety a pohonné hmoty stovky Němců a nebylo kde zaparkovat, je dnes městečkem duchů. Vietnamci na tržnici mají zavřené všechny stánky i občerstvení, nefungují freeshopy, kasina, nehtová a kosmetická studia, zavřené jsou i domy s červenými srdci a lucernami. V provozu jsou sice všechny tři benzinové pumpy, tady si ale řidiči nemohou ani sednout a odpočinout. "Od rána 07:00 se tu stavělo pár lidí a dva pendleři. To jsme nezažili," řekla obsluha čerpací stanice MOL.

Během hodiny projely do Německa čtyři osobní vozy. "Jsem řidič kamionu v německé firmě, jedu do práce," uvedl jeden z nich. Policisté na výjezdu z ČR mu zkontrolovali doklady a dali formulář nazvaný knížka přeshraničního pracovníka s razítkem výjezdu s dnešním datem. Další žena, která jela do německé prádelny, se ptala, k čemu to je. Na české straně stála i německá hlídka, která jen monitorovala pohyb.

Na cestě z Německa byly také česko-německé hlídky. "Pokud pendler nebude mít razítko s výjezdem a bude se vracet z Německa po několika dnech práce, tak ho samozřejmě pustíme," uvedl policista. Řidičům kamionů kontrolovali pouze doklady. Celkem bylo na hranici deset českých policistů. Na přechodu se pohybovaly také dva vojenské vozy, vojáci zatím nemuseli pomáhat.