Propaganda, předlistopadá Česká televize, Moravec je špína... Na internetu vypuklo peklo

Pavel Rychetský v pořadu hovořil o frustraci ze situace ve společnosti, která vznikla za posledních třicet let. Podle něj se o některých problémech nehovoří a začal se šířit strach, například z uprchlíků, které u nás nemáme, nebo z islámu, který zde podle něj také nemáme.

Uvedl také, že Václav Havel je symbolem toho, co se u nás odehrálo před třiceti lety, což se některým lidem hodí, protože mají viníka svého osudu. Dodal, že není obrany proti sociálním sítím, a ačkoliv to je nejlevnější zdroj informací, většina obsahu na něm jsou fake news.

Pořad na sociálních sítích ale vyvolal rozpačité reakce. Vyjádřil se k němu například člen RRTV Vadim Petrov, který na facebooku zkritizoval jednotvárnost myšlenek, které v něm zazněly.

"Fokus na ČT - Caputova, Rychetský a Moravec. Názorově vyvážená debata. Střet různých myšlenek, protikladných názorů, zajímavých úhlů pohledů, aby si divák mohl utvořit vlastní názor... tedy, to tam neni. Debatu by to zneprehlednilo. Lidi by si nemuseli jiné názory správně vyložit. Nositeli těch správných názorů jsou diskutující. Jiné názory se jen citují, pro jistotu s despektem a ironii. Jak říká předseda její rady, ČT má vychovávat. Tak to dělá. Jako ta předlistopadova televize. Je to v genech," napsal.

Kritikou nešetřil ani bývalý člen RRTV Petr Štěpánek, který neváhal sáhnout k ostřejším výrazům.

"Viděl jsem posledních deset minut a naplnilo mě to nadějí. Pokud bude Česká televize i nadále vysílat podobné propagandistické paskvily, jako byl Fokus Václava Moravce se slovenskou prezidentkou Čaputovou, předsedou Ústavního soudu Rychetským a dalšími dvěma statisty, paskvily, které svojí jednostranností zcela odporují zákonu, a tím pádem i poslání veřejné televize, nemůže to dlouho trvat a podstatná část veřejnosti se naštve tak, že vyžene generálního ředitele Petra Dvořáka i s Moravcem a zbytkem celé té veřejnoprávní manipulační úderky z Kavčích hor svinským krokem," napsal na sociální síti.

Proti pořadu se ale vyhranila i řada komentátorů. Například Tomáš Vyoral napsal: "Nezlobte se na mě, ale Moravec je pseudomoderátorská špína, stoka světové úrovně. Veřejnoprávní moderátor hodnotí účelovou DEMAGOGII Rychetského jako pravdu a vtipkuje, že za ni bude pokárán prezidentem," uvedl.