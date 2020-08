Propuštěný zaměstnanec dle obžaloby ubodal svého exšéfa, začal soud

Žalobce mu klade za vinu, že 29. ledna ráno si počkal na majitele firmy, který ho před Vánocemi propustil, zezadu na něj zaútočil přineseným kuchyňským nožem a čtyřikrát ho bodl do zad a hrudníku, uvedl státní zástupce. Napadený muž utrpěl těžká zranění, jimž na místě podlehl.

Motivem činu byl podle žalobce fakt, že Vladař po propuštění z práce nemohl sehnat jiné zaměstnání.

Obžalovaný muž se k činu v přípravném řízení i dnes u soudu přiznal. Tvrdil ale, že bývalého šéfa zabít neplánoval. Údajně se chtěl zabít sám. Nejdřív uvažoval o tom, že se oběsí na návěsu nákladního automobilu firmy, potom vzal doma nůž a chtěl se prý bodnout před očima bývalého šéfa. Poté, co přišel o práci, nesehnal nikde jiné zaměstnání.

Před odchodem z domu napsal sousedům dopis, ať si z jeho bytu vezmou, co chtějí, protože už nebude nic potřebovat. "Já sám to nedokážu vysvětlit, proč jsem to udělal, nedokážu to pochopit ani vysvětlit," řekl k tomu, proč nakonec místo sebe zabil majitele firmy. Za vraždu mu hrozí až dvacetileté vězení.

Ve firmě pracoval Vladař jako řidič asi rok a čtvrt, pak ho její majitel propustil. Firma jezdila převážně do Itálie, Vladař tam ale měl zákaz řízení. Výpověď nakonec po domluvě se synem majitele firmy změnili na rozvázání pracovního poměru dohodou, vypověděl dnes Vladař. Když sháněl práci u jiných dopravců, nedostal ji. V jedné firmě mu řekli, že mluvili s jeho předchozím šéfem a že ho nezaměstnají. "Byl jsme kvůli tomu naštvaný," připustil Vladař.

Celou událost viděli někteří zaměstnanci firmy. Jeden ze svědků dnes řekl, že se zpočátku domníval, že Vladař šéfa bije a chtěl ho zastavit. Nůž při útoku neviděl. Vše se událo velmi rychle. Když přiběhl k mužům, Vladař už ustupoval. Svědek ho srazil na zem a držel ho tam. On ale sám řekl, že počká na policii. Podle svědka se Vladař v posledních měsících změnil a lidé se ho začali bát. I po propuštění do firmy občas chodil.

Pomoci napadenému majiteli firmy už nikdo nedokázal. Vladař na něj zaútočil když se sehnul do zadních dveří auta. Jedna ze zasazených ran mu přetnula plicní tepnu a muž vykrvácel a na místě zemřel.