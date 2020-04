Prouza ocenil vládu za to, že konečně naslouchala podnikatelům

Prouza ocenil, že vláda přestane bránit lidem v běžných věcech, jako je nákup jarních bot pro děti. Uznala tak podle něj, že zdraví lidí lze úspěšně chránit promyšlenými opatřeními uvnitř obchodů. "Vyplatilo se, že jsme spolu s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým znovu a znovu předkládali návrhy na hygienická opatření a že jsme nepolevili v tlaku na vládu, aby dále neprohlubovala krizi české ekonomiky," řekl dále.

Vláda by se v přístupu měla podle Prouzy inspirovat, tak aby otevřený dialog fungoval i dalších oblastech.

Kabinet podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) shodl na urychlení uvolňování podnikatelských činností. Od pondělí budou místo provozoven do 200 metrů čtverečních moci otevřít obchody do 2500 metrů čtverečních, které nejsou součástí obchodních center, nebo mají vchod zvenku. Od 11. května by se mohla v závislosti na vývoji epidemiologické situace otevřít i obchodní centra. Na ty měla podle původního plánu přijít řada až 8. června.