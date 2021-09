Provozovatelé lanovek dostali manuál covidových opaření pro lyžařskou sezonu

Takzvaný chytrý model bezpečné lanové dopravy má ALD certifikován Světovou radou pro cestování a turistiku (WTTC). Novinářům to dnes řekl prezident ALD Jakub Juračka. ALD sdružuje téměř 150 subjektů z řad provozovatelů osobní lanové dopravy.

Aktivitu ALD podporuje ministerstvo průmyslu a obchodu. "Aktivita bezpečná provozovna je cesta, kterou jsme již nastavili s restauracemi a obchody. Tvrdíme, že pokud by tady měla být nějaká podobná pandemická situace (jako dříve), tak cesta už nesmí být taková, že by se zavíralo, ale že se budou dodržovat režimová opaření. A ta musí být jasně nastavená a musí mít pravidla," řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Pokud by se současná epidemická situace nezměnila, nemuseli by lyžaři podle Juračky nosit ve frontě ani na lanovce ochranu dýchacích cest. V případě zhoršení epidemické situace a vyhlašování regulací státem manuál stanoví konkrétní režimová opaření. Šlo by například o nošení respirátorů, regulaci ve frontách či omezení kapacit lanovek. "Základem systému je pravidlo 3R, tedy roušky, ruce, rozestupy," řekl Juračka

Režimová opatření manuál stanovuje také pro provozovatele. Jde například o rozdělení personálu do skupin, aby se nepotkávali obsluhy lanovek, instruktoři lyžování a pokladní. "Například obsluhu lanovky nelze jednoduše někým jiným nahradit. A kdyby bylo nejhůř, mohli by pracovat jen očkovaní zaměstnanci," řekl Juračka. Každý skiareál by k tomu měl mít podle něj vypracovanou interní směrnici.

Pravidla také například řeší dezinfekci pracovního nářadí, vytvoření ochranné místnosti pro pracovníky s příznaky onemocnění či dezinfekce kontaktních ploch.