Průzkum: Index paniky stoupl, se všemi opatřeními proti covidu souhlasí 46 procent Čechů

Vyplynulo to z průzkumu National Pandemic Alarm, který provedla 16. až 18. října firma European National Panels. Výsledky rovněž ukázaly, že se 70 procent Čechů obává nákazy někoho ze svých blízkých, 52 procent se strachuje své vlastní nákazy.

Se všemi vládními opatřeními, nebo alespoň s většinou z nich, souhlasí 46 procent dotázaných. Jsou to častěji lidé, kteří se obávají o zdraví své nebo svých blízkých. Pouze s některými opatřeními souhlasí 45 procent lidí a odmítá je necelá desetina. Nejvíce negativních hlasů k přijatým opatřením zaznívá proti uzavření škol, zejména prvního stupně základních škol, a také proti uzavření restaurací. Následuje omezení sportovních, kulturních akcí a nošení roušek. Zatímco uzavření škol a omezení kultury trápí častěji ženy, omezení sportovních akcí vnímají hůře muži.

Všechna nařízení bez výjimky dodržuje šest lidí z deseti, považují to za správné. Jsou to především lidé, kteří se bojí o zdraví své i svých blízkých. Čtvrtina lidí nařízení dodržuje pouze z donucení, vyhýbají se tak případné pokutě či konfliktu. Jsou to častěji mladí lidé do 29 let. Ostatní dodržují jen ta nařízení, která považují za důležitá či smysluplná. Vyložených odmítačů je minimum.

Češi se v současné situaci obávají nejvíce nákazy či hospitalizace svých blízkých. V průzkumu to uvedlo 70, respektive 59 procent dotázaných. O své vlastní zdraví se strachuje 52 procent lidí. Nejméně lidí (31 procent) uvedlo, že se v důsledku nákazy koronavirem obávají o svůj vlastní život. Častěji jsou to starší lidé nad 60 let. Podobně jako u strachu z nákazy lidé i v případě ekonomických dopadů myslí na rodinu a přátele víc než na sebe. Snížení osobních příjmů blízkých se obává 63 procent dotázaných, jejich finančních potíží polovina. Obavu o své vlastní příjmy vyjádřilo 48 procent respondentů. Čtvrtina Čechů má strach, že přijde o zaměstnání.

Průzkum rovněž ukázal, že více než polovina lidí se domnívá, že byl covid-19 vytvořen v laboratoři a také že bude příští rok vyvinuta účinná vakcína. "Stále přetrvává určitá skepse či obava vůči očkování či vakcíně. Očkovat by se nechaly jen dvě pětiny Čechů, především starší lidé nad 60 let a ti, kteří se obávají o své zdraví nebo o zdraví svých blízkých," uvedl jednatel European National Panels a ředitel STEM/MARK Jan Tuček.

Podle výsledků průzkumu Češi nepociťují nedostatek informací o nařízeních, nýbrž nedostatek jasných a srozumitelných informací. Každý druhý se domnívá, že Roman Prymula svou novou roli ministra zdravotnictví zvládá. Naopak 37 procent lidí se domnívá, že ne.

Celkový index paniky podle výsledků říjnového průzkumu proti září stoupl, je tomu tak ale ve všech pěti měřených zemích. Nejvíce nyní "panikaří" Poláci, Češi jsou v pořadí až za Poláky, Maďary a Slováky. Nejmenší paniku vykazují Bulhaři. Počet nakažených na 100.000 obyvatel je přitom nejvyšší v Česku. Česko má ze sledovaných pěti zemí nejvyšší míru osobní zkušenosti s covidem-19, za měsíc narostla z 27 na 44 procent.

Výzkumu se zúčastnilo 1416 lidí starších 15 let, dotazníky vyplňovali on-line. European National Panels je společný projekt tří výzkumných agentur sídlících v Česku, a to Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK.