První letošní případ spalniček na Karvinsku. Hygienici nabádají k obezřetnosti

"Chceme požádat občany, aby v případě příznaků nechodili do ordinace, a to ani se svým dítětem, a spojili se telefonicky s ošetřujícím lékařem nebo s lékařem infekčního oddělení a postupovali dle pokynů zdravotníků," uvedli hygienici na webu.

Spalničky jsou onemocnění typické právě pro zimní období. Šíří se vzduchem. Inkubační doba spalniček, tedy od vniknutí původce nákazy do organismu až po první příznaky, je sedm až 21 dní. Projevy spalniček jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek. V ústech a na sliznici tváří mohou být bělavé tečky se zarudlým okolím a čtvrtý až pátý den se objevuje sytě červená až fialová vyrážka. Začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny. Ve stejném pořadí pak také ustupuje. Ke komplikacím onemocnění patří zápal plic, zánět středního ucha, vedlejších nosních dutin nebo zánět mozku.

U nemocných je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky. U nekomplikovaných případů se spalničky léčí klidem na lůžku, srážením teploty a přísunem tekutin. V případě komplikací se podávají antibiotika. Podle hygieniků je prevencí onemocnění očkování.

Loni se první případy spalniček objevily v kraji už v lednu. V regionu následně propukla epidemie, která skončila v polovině roku. V kraji se v tomto období spalničkami nakazilo 103 lidí, z toho 17 zdravotníků, nejvíce nakažených bylo v Ostravě. Spalničky se objevily ve všech věkových skupinách s výjimkou dětí ve věku od pěti do devíti let. Nejvíce nemocných bylo mezi lidmi ve věku od 40 do 49 let. Nemocných ale loni bylo méně než v roce 2017, kdy v kraji onemocnělo 130 lidí, z toho 19 zdravotníků.