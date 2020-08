2500 evakuovaných. Pyrotechnici našli ve Strání předmět, možná jde o leteckou bombu

Zprávy o možném výskytu nevybuchlé pumy pocházejí podle něj od pamětníků, ze záznamů z vojenských map a také informací Bezpečnostní informační služby. "Je to věc, která se monitoruje delší dobu," uvedl starosta. Pod zemí poblíž pošty v centru Strání by se podle něj mohla nacházet puma, kterou odhodilo na konci války americké letadlo a která nevybuchla.

ZLÍNSKÝ KRAJ: Uherskohradišťsko - v obci Strání začaly výkopové práce v souvislosti s možným nálezem letecké pumy z druhé světové války.

V případě, že se nález potvrdí, přistoupíme k evakuaci osob a s největší pravděpodobností uzavřeme také komunikaci vedoucí na Slovensko. pic.twitter.com/aiuB7Ax6gJ — Policie ČR (@PolicieCZ) August 24, 2020

Policisté místo průzkumu obehnali ve vzdálenosti zhruba 100 metrů páskou, aby k němu neměl nikdo nepovolaný přístup. "Nejdříve bude proveden pyrotechnický průzkum soukromou firmou. Pokud nám sdělí, že je to pozitivní, tak do toho vstupují pyrotechnici Policie České republiky. Potom budou muset určit, jaká je tam míra rizika při zneškodnění, v případě odstranění. Jestli tam je zapalovač stále živý, nebo jestli je puma stále funkční," řekl novinářům náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Bohdan Varyš.

Pakliže bude munice skutečně nebezpečná, bude nutná evakuace obyvatel. Podle starosty by se měla týkat pouze Strání, nikoli Květné, která je částí obce. Asi z 3500 obyvatel by tedy teoreticky muselo opustit domovy kolem 2500 lidí. Obec je předem o možnosti evakuace informovala, mnoho z nich je ale nyní v práci.

Pokud by se nález pumy potvrdil, zazněla by siréna a hlášení obecního rozhlasu. Obyvatelé Strání by si následně měli vzít nejnutnější věci a opustit své domovy. Ulicemi by měli procházet policisté a hasiči a s evakuací pomáhat. Starší lidé nebo lidé s omezenou pohyblivostí by odvážely automobily hasičů.