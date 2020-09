Moravskoslezští pyrotechnici museli opět do akce, houbař našel munici z války

K nevybuchlé válečné munici podle něj vyjíždějí pyrotechnici ve všech okresech České republiky, na území Opavska jsou však nálezy obzvlášť časté. "Policejní pyrotechnik tam bývá přivolán i čtyřikrát, pětkrát během týdne," uvedl Černohorský. Ostravsko-opavská operace, při které sváděly jednotky osvobozující v roce 1945 Československo s německou armádou tuhé boje, byla jednou z největších bitev na území země.

Ve čtvrtek odpoledne našel muž při houbaření v obci Závada dělostřeleckou minu ráže 82 milimetrů. "Jakmile policejní pyrotechnik tuto nevybuchlou munici na místě odborně zneškodnil, tak byl ihned vyslán na ulici Ježnickou v Krnově, kde šestačtyřicetiletý muž z Opavska nalezl na zatravněné louce, která bude sloužit k následné výstavbě, několik kusů munice rovněž z válečného období," uvedl mluvčí. V Krnově na Bruntálsku se našlo torzo rozlomeného protitankového granátu, různé druhy nábojek a nábojnic, půl kilogramů zkorodované pěchotní munice a protitanková mina.

Černohorský uvedl, že granáty, letecké miny, bomby či pěchotní munice se hojně nacházejí převážně v jarních a podzimních měsících při různých pracích na polích a zahradách nebo při stavebních a výkopových pracích, při terénních úpravách, úklidu sklepů, kůlen i půd starých rodinných domů. Nálezy bývají časté i při procházkách lesem nebo při sběru hub a lesních plodů.

Podobné věci nacházejí i lidé, kteří hledají válečné předměty za použití různých detektorů kovů. "Nalézají nejen kosterní ostatky z období druhé světové války, ale i drobné kovové mince, knoflíky, identifikační známky vojáků a podobně," uvedl Černohorský.

Upozornil, že by lidé v případě nálezu jakéhokoliv podezřelého předmětu, který vypadá jako munice, s ním neměli manipulovat ani jej zkoumat. Nález by měli okamžitě ohlásit na tísňovou policejní linku. "Velmi vhodné je podivný předmět z dálky, bez jakéhokoliv dalšího doteku, třeba i nafotit mobilním telefonem a po předchozí telefonické domluvě jej poslat dotyčnému policistovi," uvedl mluvčí.

Podezřelé předměty by podle něj lidé v žádném případě neměli brát do rukou, kopat do nich nebo je přenášet. "Odnášet si takový předmět domů nebo jej donést až na policejní služebnu je rovněž velmi nezodpovědné. Při tomto jednání se lidé vystavují nebezpečí zranění případně i úmrtí a také bezprostředního ohrožení svého okolí," uvedl Černohorský.

Munici zlikvidují pyrotechnici. V případě kosterních ostatků je k nálezu přizván nejen policejní kriminalistický technik, ale i znalec z archeologického ústavu a zástupci obce.