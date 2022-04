Řada restaurací stále používá k přípravě smažených jídel přepálené fritovací oleje

Při loňských kontrolách nevyhovělo 13 procent vzorků z 54, řekl dnes novinářům při kontrole jedné z restaurací v centru Brna mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Situace se podle něj sice postupně zlepšuje, ale jen velmi zvolna, proto je potřeba stálého kontrolního tlaku.

Lidé se však podle Kopřivy nemusí obávat, že by zhruba každá sedmá restaurace používala přepálený olej. "Cíle kontroly se vybírají na základě hodnocení rizika," řekl Kopřiva. Což znamená, že inspektoři volí kontroly tam, kde lze pravděpodobněji očekávat nějaký problém. Tam, kde inspekce problémy zjistí, ukládá posléze ve správním řízení pokutu. "Ta musí být dostatečně vysoká, aby byla výchovná, nikoli však likvidační. Obvykle je to pro provozovatele takové poučení, že už se prohřešek neopakuje. Ale stává se, že se to stane znovu, a potom je další pokuta už citelně vyšší než první," uvedl Kopřiva.

Jídla připravovaná na přepáleném oleji jsou pro lidský organismus nevhodná kvůli tomu, jaké v něm vznikají při smažení látky. Inspektoři nejprve odebraný olej senzoricky ohodnotí. Zjišťují, jakou má vůní, chuť a barvu, případně, jestli v něm jsou zuhelnatělé zbytky. Měří také tzv. polární látky. Poté putuje vzorek do pražské laboratoře. "U dvou vzorků jsme loni zjistili dokonce velmi vysoký stupeň tepelného rozkladu a u několika vzorků jsme v laboratoři zjistili násobné překročení akceptovatelných hodnot tepelného rozkladu," řekl Kopřiva.

V restauraci kontrolovala inspekce také značení alergenů a to, zda značení na jídelním lístku odpovídá skutečnosti. Více než pětina kontrolovaných restaurací totiž neměla značení v pořádku. Jde tedy nejen o nutnost alergeny na lístku vyznačit, ale zároveň inspekce kontroluje, zda v jídle není ještě nějaký nedeklarovaný alergen. Tuto povinnost mají restauratéři od roku 2015.

Třetí věcí, kterou inspekce kontrolovala, je druhová pravost masa. U pětiny odebraných vzorků loni analýza potvrdila částečnou přítomnost druhu masa, o kterém se zákazník nedozvěděl.

Výsledky kontrol najde zájemce v příslušných sekcích na webu Potraviny na pranýři.