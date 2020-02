Rapper Beránek půjde sedět. Brutálně mlátil lidi, podnikl "trestnou výpravu"

Odvolací senát potvrdil říjnový verdikt Městského soudu v Praze. Stejně jako prvoinstanční soud neuvěřil rapperovu tvrzení, že jednoho z mužů napadl v nutné sebeobraně a ostatní vůbec.

Beránek přiznal pouze jedno napadení. U soudu však tvrdil, že v tomto případě bránil dívku proti agresivnímu útoku ze strany drogového dealera. "Na místo jsem se nepřišel porvat, nepřišel jsem vyvolávat konflikt," zdůraznil. Podle své dnešní výpovědi dostal strach a stoupla mu hladina adrenalinu.

"Je pravdou, že obžalovaný incident nevyprovokoval. Je i chvályhodné, že zasáhl," prohlásil předseda senátu Jiří Lněnička. Muž ale podle něj již po příchodu Beránka dále neútočil ani se jeho ranám nebránil. Naopak rapper podle něj zasazoval údery s rozmyslem, což potvrdili svědci i záznamy z kamer. I kdyby však bral soud obranu dívky jako polehčující okolnost, nemohl podle Lněničky trest snížit. Beránek čelil sazbě od pěti do 12 let vězení a podle odvolacího senátu "již v minulosti prokázal, že má sklony k trestné činnosti".

První útok se stal 1. května 2018 v centru Prahy před klubem Ateliér, kde Beránek do rána popíjel s přáteli. Poté jiného muže nejprve opakovaně udeřil do hlavy, a když se jeho sok snažil vstát z pokleku, nakopl ho do obličeje tak, že muž okamžitě ztratil vědomí a spadl na dlažbu. Incident, při němž Beránek protivníkovi způsobil otevřenou zlomeninu čelisti a otřes mozku, zachytily uliční kamery. Rapper u soudu uváděl, že byl kop pouze automatickou reakcí naučenou z tréninku thaiboxu. Soudce mu však neuvěřil.

Druhý útok se odehrál o pět dní později v parku v pražské Lhotce. Beránek tam údajně nejprve srazil z lavičky a udeřil svého vrstevníka, který chodí o berlích. Poté podle obžaloby zbil teleskopickým obuškem mladíka, jenž se napadeného zastal, a dalšímu ze zastánců hrozil, že mu zastřelí psa. Na zvíře i na majitele při tom mířil střelnou zbraní a cvakal spouští, avšak výstřel z pistole nevyšel.

"Jednalo se o jakousi trestnou výpravu," uvedl Lněnička. Beránek s několika přáteli šli podle něj zaútočit na dealera, který rapperovi prodal špatnou drogu. Byl by proto podle soudce odpovědný i v případě, že by lidi nenapadl přímo on. Svědci nicméně Beránka za viníka označili.

Devětadvacetiletý amatérský zpěvák a účastník televizní reality show už byl jednou ve vězení. Soudy ho dříve uznaly vinným z pokusu o ublížení na zdraví a také z několikanásobného výtržnictví. Od svého posledního zadržení je již 20 měsíců ve vazbě. Dnes uvedl, že se změnil a snaží se žít slušně. Snaží se také být dobrým otcem své dceři.