Redakce serveru EuroZprávy.cz přeje svým čtenářům hodně zdraví v roce 2021

Vážení čtenáři,

rok 2020 se napříč celým světem nesl v duchu pandemie koronaviru, která měla vliv na životy každého z nás. Někdo se s nemocí setkal osobně, jiný skrze svou rodinu či přátele, a další měli štěstí a jim i jejich okolí se nákaza vyhnula.

Přesto měl koronavirus nezanedbatelný dopad na nás i naše okolí. Několikrát jsme byli svědky uzavírání obchodů, provozoven, řadu lidí postihl výpadek příjmů, home office, on-line výuka a další komplikace s nákazou spojené.

Naše letošní přání vám, čtenářům, proto chceme směřovat především do oblasti zdraví. To je totiž to nejdůležitější, co máme, a jestli nás všechny v této rozdělené době něco spojuje, tak právě fakt, že každý máme zdraví jenom jedno.

Do příštího roku vám proto přejeme, aby vám sloužilo nejméně tak jako doposud. Aby se vám vyhnul jak koronavirus, tak i jiné nemoci, abyste se setkali s minimem ostatních problémů, a abychom tuto nelehkou dobu společně všichni překonali.

Nepodceňujme opatření, nenechme se ovlivnit mýty a nepravdami o očkování, držme palce lékařům a sestrám v první linii a mysleme na zdraví své i svých bližních.

Vaše redakce