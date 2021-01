Registrace na očkování je horor. Seniorům vůbec nikdo neporadí, jsem rozčílená, říká důchodkyně

Tušila, že ji nečeká nic jednoduchého, ale předpokládala, že jako běžná uživatelka počítače vše podle zveřejněného návodu nakonec vyřeší. Důchodkyni paní Evu ale hned překvapil problém s PIN kódem na registraci. „Když mně až po pěti minutách přišla textová zpráva s údajem, tak mně systém oznamoval, že PIN kód je chybný a musím požádat o nový. Celou proceduru jsem musela opakovat ještě čtyřikrát a až popáté se mně podařilo manžela přes kód zaregistrovat,“ líčí patálie sedmasedmdesátiletá paní Eva z pražského Jižního Města. „Jen samotná registrace mně zabrala více než hodinu.“

Vakcinace v nemocnici špatně chodícího muže zarazila

Další část podle ní už nebyla tak složitá, ale hněv ji neopustil. „Když jsem vybrala preferované očkovací místo, zarazilo mě, jak málo center je v Praze. Vybrala jsem Thomayerovu nemocnici, pod kterou spadáme, a vzápětí jsem si uvědomila, jak je Jižní Město velké a že zdejší kapacita bude záhy zaplněná.“ Jejího manžela, který má problémy s chůzí, zarazilo, že nejméně na první vakcinační dávku má jet do krčské nemocnice. „Myslel jsem, že internet je v dnešní době tak propojený, že okamžitě spadnu do systému ke svému praktickému lékaři. Je to pro mě nemilé překvapení, neboť doktora mám hned u domu, zatímco nemocnice je od nás přes deset kilometrů vzdálená,“ praví rozladěně muž.

Celá operace skončila na rezervaci, i když sms zpráva s PIN kódem do ní přišla okamžitě. „Naštěstí od registrace byl PIN kód hned platný. Jenže na obrazovce počítače neustále svítilo oznámení: Za chvíli jsme zpět, počkejte. Čekala jsem hodinu a pak jsme se z médií dozvěděla, že vakcíny už došly, a tak bylo logické, že v pátek už rezervační termín muž neobdrží,“ popisuje bývalá pedagožka. S možností, že se nepůjde hned zarezervovat, počítala. „Zmiňoval to v České televizi i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ovšem už nikdo neřekl, jakou cestou případný termín obdržíme, zda sms zprávou anebo přijde do e-mailu. Ovšem ten každý senior nemá. Osobně jsem se tak přesvědčila, že systém má řadu nedostatků.“

Její muž Milan pro jistotu zavolal do ordinace svého praktického lékaře, aby se poradil, zda rezervaci nemůže získat u něj. „Ve zprávách doporučovali, že při nejasnostech je možné kontaktovat praktika,“ říká, proč vytočil jeho číslo. Ale ani u něj nepochodil. Dozvěděl se od něj, že mu bohužel v ničem nemůže pomoci. Na svých stránkách pak lékař napsal následující text. „Přes snahu dostat se na portál a někoho zaregistrovat, se mi okolo deváté hodiny objevilo, že termíny všech registračních míst jsou již obsazeny a lze se objednat za několik dní, až přijdou vakcíny do republiky. Zkuste si objednat termín na https://reservatic.com/ockovani.“ Jenže právě v tomto bodě manželská dvojice skončila s tím, že zatím rezervace není možná, když došly vakcíny.

Choť se snažil alespoň od lékaře zjistit, zda pro první dávku bude muset opravdu cestovat do Thomayerovy nemocnice, anebo je šance, že by mu látku aplikoval praktik či alespoň druhou dávku získal u něho. Ani tentokráte se nic konkrétního nedozvěděl. „Do naší ordinace jsme u velkodistributora předobjednali 500 kusů dávek vakcíny. Problém je, že vakcína pro ordinace praktických lékařů není zatím v České republice dostupná, takže nemůžeme nikomu ani pomoci s registrací, ani sdělit přibližný termín očkování u nás,“ četl si i na lékařově webu.

Automat z informační linky odkazuje pouze na internet

Penzistce paní Evě vadí, že senioři nemají žádnou podporu, kde by jim poradili a pomohli. „Poté, co mně při registraci neustále chodilo, že PIN kód je neplatný, jsem vytočila informační číslo 1221, ale s žádnou operátorkou jsem se nespojila. Pouze jsem vyslechla, že linka je přetížená a mám se registrovat přes internet. To je opravdu cenná rada.“

Zmíněnou linku už kontaktovala ve čtvrtek večer, aby si ověřila, zda číslo pojištěnce je shodné s rodným číslem. „Jaké ale bylo moje překvapení, když mně automat ohlásil, že volám po pracovní době. Opravdu jsem se rozčílila, protože vláda spustí pro nejstarší očkování, neustále říká, že v případě nejasností mají volat na 1221, tak bych předpokládala, že na čísle budou přítomni non-stop. Je to vrchol amatérismu, ale co také od současného kabinetu čekat,“ říká otevřeně.

Rozčarovaná je i z přístupu Městské části Praha 11. „Očekávala bych, že naše radnice zřídí speciální linku, abychom nemuseli volat na přetíženou centrální, pokud se vyskytne problém. Bohužel ani na jejich uvedených stránkách nikde nenabízejí případnou pomoc. A to populace na Jižním Městě stárne, a tak je jasné, že zde žije hodně seniorů nad osmdesát let,“ netají se kritikou.

Sama se považuje ve svém věku za technicky zdatnou, a proto si nedovede představit, jak celý proces zvládají senioři, kteří počítač neovládají. „Anebo jej nemají, stejně jako mobilní telefon, bez něhož se prostě nezaregistrujete. Stát chce umožnit očkování nejohroženější skupině nad osmdesát let, ale už mu nedojde, že uvedená věková skupina nemusí vůbec moderními technologiemi disponovat. Logické myšlení současným vrcholným představitelům naprosto chybí,“ zlobí se vitální seniorka Eva.

Starší lidé, kteří postrádají techniku, však nemusejí zoufat. Asociace poskytovatelů sociálních služeb tvrdí, že jsou připraveni pomoc. Tisková mluvčí Petra Cibulková se odkazuje na oficiální prohlášení prezidenta asociace Jiřího Horeckého. „V rámci terénních služeb mohou vypomoci pečovatelky a své klienty zaregistrovat. Záleží na domluvě. Rovněž věříme, že starším spoluobčanům pomohou příbuzní anebo blízké okolí,“ tlumočí Cibulková pro EuroZprávy.cz stanovisko předsedy Horeckého.

Pražská důchodkyně však tvrdí, že jí, konkrétně jejímu muži, nemá asociace jak pomoci. „My jsme naštěstí soběstační, navíc máme ochotné děti, a tak pečovatelku nepotřebujeme. Co je to za systém, když většina lidí má být odkázána na druhé?“ kroutí nechápavě hlavou a vypíná svůj počítač, protože rezervace pro svého muže se už dnes nedočká.