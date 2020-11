Renomé EU vzrostlo. Pro vstup by hlasovalo 56 procent Čechů, víc než v květnu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pro vstup České republiky do Evropské unie by v říjnu v referendu znovu hlasovalo 56 procent Čechů, proti květnu je to nárůst o devět procent. Hodnota je stejná jako loni v říjnu. Vyplývá to z průzkumu Ústavu empirických studií STEM vypracovaným ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM, který dnes zástupci institucí představili.