Řidič si odpyká 15 let. Vjel do podchodu, dle soudu pokus o několikanásobnou vraždu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za několikanásobný pokus o vraždu si sedmatřicetiletý Roman Šupa definitivně odpyká ve vězení 15 let. Trest uložený zlínským soudem mu dnes potvrdil olomoucký vrchní soud. Do vězení muž půjde za svou riskantní jízdu v Uherském Hradišti, při které se pod vlivem drog snažil ujet policistům. Vjel přitom do podchodu pro pěší, kde se nacházeli čtyři lidé včetně dvouletého dítěte a jednoho muže přejel. Pozdější najíždění na policisty však odvolací soud překvalifikoval z pokusu o vraždu na násilí proti úřední osobě spáchaného se zbraní.