Rodičovská bude povinná i pro otce. Na několik měsíců vystřídají matku dítěte

Rodičovská dovolená v současnosti navazuje na mateřskou dovolenou a standardně se počítá v délce tří let. Lze ji zkrátit či požádat o prodloužení, většinou ale platí, že na ni nastupuje pouze jeden z rodičů.

Ten druhý v ideálním případě nadále dochází do zaměstnání, aby rodinu uživil. Díky tomu ale nezná všechny nástrahy rodičovské, což se v budoucnu změní.

Jak upozornil Český rozhlas, Evropská unie chce, aby se otcové zapojili do péče děti více, a to už od útlého věku. Měla by se proto sjednotit délka otcovské dovolené na deset dnů, namísto aktuálních sedmi.

Druhý návrh Evropské unie počítá s tím, že otcové vystřídají matky svých dětí na rodičovské dovolené, a to nejméně na dva měsíce. Podle Rozhlasu EU schválila směrnici, kterou musí Česko včlenit do svého právního systému.

Na rodičovské dovolené zůstává nejčastěji matka dítěte, otcové na ni nastupuje pouze ve výjimečných případech, například ve chvíli, kdy mají výrazně nižší plat, než jejich partnerka.

Nejpozději do dvou let by ale čeští zákonodárci měli zajistit, že rodičovskou dovolenou bude čerpat jak jeden z rodičů, tak minimálně po dobu dvou měsíců i druhý, který toho prvního v péči o dítě vystřídá.

"Směrnice zavazuje členské státy umožnit čerpat rodičovskou dovolenou s tím, že část této dovolené bude nepřenosná mezi rodiči," uvedla mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Andrea Vašáková.

Ženám by tato změna měla pomoci rychleji se vrátit do pracovního rytmu. "Máme šanci implementovat tu směrnici takovým způsobem, aby otcové, kteří vydělávají víc, chtěli ty dva měsíce strávit se svým malým dítětem a mít možnost intenzivnějšího přizpůsobení nové životní situaci," uvedla místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Olga Richterová.

Muži by podle návrhu Pirátské strany mohli v budoucnu čerpat kompenzaci ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu. Pokud by na rodičovskou namísto své partnerky nastoupit nechtěli, mohla by se jim zkrátit doba čerpání rodičovského příspěvku.