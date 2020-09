Romové se sjeli do Olomouce na tradiční pouť, kvůli koronaviru byla letos skromná

"Bylo to skromnější. Ze začátku jsme byli skoro vyděšení, jestli vůbec někdo dorazí, bylo deset hodin a kromě nás tu nikdo nebyl. Ale chvíli po desáté přijelo zhruba 60 lidí z Ostravy a po mši svaté kolem 70 lidí z Přerova," uvedla Buková.

Letošní pouť se konala v katedrále svatého Václava a v přilehlých parkánových zahradách. Její součástí byla dopolední mše, po společném obědě následovala přednáška nebo soutěže pro děti. O hudební doprovod se po celý den staral Triangl Band a kapela z ostravského střediska salesiánů Dona Boska. "Vše proběhlo v klidu, v přátelském duchu, radostně," řekla Buková.

Původně organizátoři očekávali účast až 250 poutníků. Kvůli opatřením souvisejícím s pandemií však tentokráte nedorazila řada obvyklých účastníků, mimo jiné slovenští Romové. "Měli jsme tu mít ze Slovenska i kapelu GPS, která účast odvolala ještě před zpřísněním pravidel. Věděli, že kdyby odcestovali do Čech, tak by její členové museli do karantény. Navíc, jak říkal jejich frontman, všichni mají doma malé děti a bojí se vycestovat. Postupně to odvolali i kněz a komunita od Prešova," doplnila Buková.

Za minulých ročníků byla pouť Romů přímo v Olomouci dvakrát, a to v letech 2007 a 2019. Všechny ostatní ročníky se uskutečnily na Svatém Kopečku u Olomouce. Ve městě se nyní pouť koná kvůli rekonstrukci vnitřních prostor baziliky i ambitů, kde vždy býval doprovodný kulturní program. Letošní duchovní pouť nesla romský název Jekhetane, což znamená společně.

"Charita spolu s církví cítí vůči Romům velký dluh, protože při zvěstování evangelia se často zapomíná na jejich potřeby a specifika. A i když si my jako Charita nevíme v pastoraci Romů s ledasčím rady, chceme se o to alespoň pokusit," uvedl ředitel olomoucké charity Petr Prinz.

Charita romskou pouť pořádá od roku 1998, v předchozích ročnících na ni dorazilo i 600 lidí. Pořadatelé chtějí poutí umožnit Romům sdílet společně vlastní tradiční hodnoty, prezentovat svoji kulturu a přispět ke sblížení romské menšiny s většinovou společností.