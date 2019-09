Romská pouť bude letos netradiční, po 12 letech se přesune do Olomouce

Pouť se letos uskuteční v sobotu 14. září. Za 21 let byla v Olomouci jen jednou, a to v roce 2007. Všechny ostatní ročníky se konaly na Svatém Kopečku u Olomouce. "Do Olomouce se letos přesouvá jak z důvodu rekonstrukce vnitřních prostor baziliky, tak i ambitů, kde vždy probíhal doprovodný kulturní program," uvedla vedoucí Střediska pro rodiny a děti Charity Olomouc Petra Pavlíčková.

Pouť začne procesím, které vyjde v 09:00. Poutníci, děti a mládež, ponesou dřevěný kříž, který je symbolem poutě, od katedrály svatého Václava ke kostelu Panny Marie Sněžné. Námětem pro 21. ročník pouti je duchovní téma s názvem Můj Bůh.

Cestou přes Biskupské náměstí tak poutníci stanou na třech zastaveních, kde se společně zamyslí nad jednotlivými tématy. "Účastníci, malí i velcí, budou mít možnost během jednotlivých zastavení vepsat na kříž své prosby a poděkování," doplnila Pavlíčková.

Mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné bude sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner spolu se salesiánským knězem Jiřím Cahou. Již tradičně se do obětního průvodu zapojí děti, které ponesou předměty spjaté s historií Romů: kolo od vozu, romskou vlajku, housle a kříž z pěšího průvodu od katedrály. Chvály zahraje během mše kapela GPS ze Slovenska, uvedli zástupci charity. Odpolední program v areálu Muzea umění v Olomouci zahájí zpěvák Jan Bendig. Chybět nebude například soutěž o pohár v tradičním romském tanci.

Romskou pouť pořádá od roku 1998 olomoucká charita, na její loňský ročník dorazilo 400 lidí. Pořadatelé chtějí poutí umožnit Romům z celé republiky sdílet společně vlastní tradiční hodnoty, prezentovat svoji kulturu a přispět ke sblížení romské menšiny s většinovou společností.