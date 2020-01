Rozbila novorozenci lebku? Soudní znalci tápou v kauze 32leté matky

Matku dítěte soud poslal do vězení na 17 let za vraždu a potvrdil to i vrchní soud. Nejvyšší soud ale rozsudky zrušil a věc vrátil do Plzně. Výhrady měl mimo jiné k výslechu autora posudku z gynekologie. Protože ale už není soudním znalcem, musel krajský soud loni zadat nový posudek jinému znalci. K případu se dnes vrátil po půlroční pauze.

Posudek zhotovil dlouholetý ředitel pražského Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí Jaroslav Feyereisl. Dnes vypověděl, že poranění lebky novorozence mohla teoreticky vzniknout při průchodu děcka porodními cestami a při jeho následném pádu na zem, ale ne tak závažná a ne v takovém rozsahu. Nemohla tak například vzniknout zjištěná zlomenina spodiny lebeční kosti. Připustil i pravděpodobnou agresi vůči dítěti.

Obžalovaná řekla, že porodila dítě sama bez pomoci v podřepu v koupelně a že po porodu vypadlo na župan položený na podlaze. Dítě nijak neošetřila, nepodvázala mu pupečník, a když ji vyrušila její matka, řekla jí, ať ho odveze do babyboxu.

Pitva zjistila četné zlomeniny lebky, otok mozku a krvácení do mozku. Feyereisl nevyloučil, že například při překotném porodu, což byl zřejmě i žalovaný případ, může dítě výjimečně utrpět i zlomeniny lebky. Taková zranění se ale většinou objevují spíš při porodech, kdy musí lékaři použít k vyjmutí plodu kleště nebo vakuum. Feyereisl nechtěl hodnotit, zda žena může po porodu jednat v rozrušení agresivně vůči dítěti. "Za 40 let praxe jsem se s ničím takovým nesetkal," řekl.

Soud znovu vyslechl i soudní znalce - patology, kteří provedli pitvu. Stojí si za tím, že devastující poranění hlavičky způsobila velká drtivá síla. Patolog Hynek Řehulka sice připustil, že při porodu se výjimečně může objevit zlomenina v měkké a pružné lebce děcka, která je přizpůsobena porodu.

Podle něj je to ale v drtivé většině při použití kleští a dalších nástrojů, případně je to jen vmáčknutí lebky či čistá jednoduchá zlomenina. Mrtvý novorozenec měl ale rozsáhlá mnohočetná poranění. Podle patologů je nemohl způsobit porod ani pád dítěte po porodu na zem, ale drtivá síla a stisknutí hlavičky mezi dva předměty.