ROZHOVOR: Češi se s Ukrajinci sblížili, už je neberou jen jako levnou pracovní sílu, říká zpěvačka s ukrajinským původem

Ukrajinská rodačka Julie Škandjuk složila pod pseudonymem Julay spolu s hudebníkem Martinem Harichem píseň Milenci Bôľu | zdroj: YouTube

Jak vnímáte život na Ukrajině poté, co jste zemi opustila?

Život na Ukrajině nebyl nikdy jednoduchý. Finančních prostředků lidé nemají mnoho, proto vyráží do Evropy za prací, kde tráví celé dny v práci a snaží se šetřit každou korunu, aby mohli co nejvíce poslat domů, na Ukrajinu. Mladá generace má velký problém si najit práci, a když už se jim to podaří, peníze jsou tak nízké, že sotva stačí na chod domácnosti. Rodina celkově na Ukrajině při sobě drží více než jinde a snaží se si vzájemně hodně pomáhat. Jeden pro druhého by se rozdali.

Můj děda celý život čerpal vodu ze studny a svítil petrolejovými lampami. Jako všude ve světě je velký rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici. Spousta věcí, na které jsme v česku zvyklí, se na Ukrajinu ani nedostane, a když ano, jsou velmi drahé. Já sama tátovi vozila například tuňáka, kávu, různé sirupy, kosmetiku a občas nějaké to značkové i neznačkové oblečení. Západní produkty jsou na jiné kvalitativní úrovni než ukrajinské, a pokud se dostanou do ukrajinského obchodu, spousta Ukrajinců na ně kvůli vysokým cenám nedosáhne. Navíc nemají tolik akcí jako zde v ČR, proto jsou schopni vézt různé věci - od dlažby a omítek až po role toaletního papíru.

Jak je na Ukrajině vnímán Vladimir Putin?

Nemůžu mluvit za všechny Ukrajince, ale za sebe a svoji rodinu mohu říci, že určitě není vnímán v pozitivním slova smyslu. A aktuálně už vůbec ne. U nás doma se vždy říká, že má Stalinovský režim. Pouze lidi trestat a slibovat.

Jaký tedy mají Ukrajinci vztah k Rusku, v dlouhodobém horizontu?

Tady platí jednoduchá rovnice, Rusové Ukrajince nemají rádi. Ukrajinci mají na Rusy spíše neutrální názor. Mnoho Ukrajinců mluví rusky a jezdí do Ruska za prací. Každopádně jsou to oba velmi charakteristicky hrdé národy.

Žijete roky v Česku. Jsou podle vás Češi a Ukrajinci blízcí?

Myslím, že jsou si určitě bližší než v době, kdy jsem přijela prvně do Čech. Dnes už cítím, že Ukrajinci nejsou braní jen jako levná pracovní síla, ale i jako schopní a spolehliví pracovníci. Co se týká povahy, Češi mi přijdou méně emotivní a jsou více odtažití. Ukrajinci jsou hodně družní a emoce dávají někdy až moc najevo. Navíc jsou ve většině případů věřící.

S ohledem na aktuální válečnou situaci, myslíte si, že je zahraniční pomoc dostačující?

Pomoc zahraničí mi přijde určitě velká a velmi Ukrajině pomáhá v celém boji klást Rusku tak velký odpor. Přesto bych očekávala, že se více zapojí západní velmoci a že velcí západní hráči, ať už státy, tak i firmy uvalí na Rusko ještě tvrdší sankce.

Jak velkou šanci mají podle vás mírové dohody?

Těžká otázka. Ukrajinci jsou velmi hrdý národ a nechtějí se jen tak vzdát ani kousku země. Prezident je hodně semkl svým chováním a postojem a dodal jim spoustu odvahy. Žádný jiný prezident by nezvládl to, co ten aktuální. Obavám se, že pokud neustoupí Rusko z požadavků a nároků, bude to těžké pro všechny. Jako všichni si však přeju, aby svět byl již zas normální.

Jste v kontaktu s Ukrajinci, kteří kvůli válce utekli do Česka?

Jelikož má část rodiny je stále na Ukrajině, tak jsem v kontaktu pouze s nimi. V Česku žádné kontakty nemám.

Dokážete i přesto říci, jak Ukrajinci vnímají pomoc Čechů?

Ukrajinci jsou vděčni za jakoukoliv pomoc, přesto pomoc Česka a okolních státu vnímají jako největší. Myslím, že nikdo nečekal, jak moc se Česko za Ukrajinu postaví. I mne samotnou překvapilo, jak se Češi semkli a co dokázali pro Ukrajinu udělat. Je opravdu vidět, že vztah Čechů a Ukrajinců se za ty roky hodně posunul a já jsem za to nesmírně ráda. Všem moc děkuji.

Svou písní se snažíte podpořit Ukrajince zasažené válkou. Co konkrétně bylo podnětem ke složení písně?

Ke každé písni, kterou složím, mě musí dovést a namotivovat nějaká emoce a aktuální rozpoložení. V době, kdy válka začala, jsem měla velký strach o rodinu. Píseň jsem chtěla složit hlavně pro tátu a rodinu, aby věděl, že tu stále jsem a že naděje umírá poslední.

Jak dlouho trvá vydání písně od nápadu až po její zveřejnění?

Aktuální píseň jsme měli nahranou během jednoho dne.

To je poměrně rekordní čas…

Tím, že Martin Harich měl již píseň jednou nahranou, šlo jen o to ji poupravit, aby pasovala k aktuální situaci a jednotlivé části přeložit do ukrajinštiny. Celkově jsme spolu o tom komunikovali jeden týden. O víkendu jsme pak přijeli a během soboty ji nahráli a Martinův tatínek nám na mobil natočili klip.

Co mohou lidé dělat pro zpříjemnění situace Ukrajincům?

Nepřestat stále alespoň trošku sledovat aktuální dění a v rámci možností Ukrajinu podporovat. I když i tady to může být pro spousty lidi psychicky náročné, nejdříve dva roky covid a teď válka. Těch negativních věcí na nás všude číhá v poslední době mnoho, je i tak důležité si uvědomit, že o pár tisíc kilometrů dále se opravdu válčí, a že lidé, kteří jsou tam stále, tu pomoc potřebují. Jen když ucítí podporu od zbytku světa, nevzdají se naděje.