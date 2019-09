Rozhovor na tělo: Cigarety skončí, tvrdí Philip Morris. Na čem tabákové firmy vydělají?

Tabáková firma Philip Morris se snaží nahradit klasické cigarety tabákovými výrobky bez kouře. Patří k nim produkty s nahřívaným tabákem a elektronické cigarety. Podle firmy představuje úplný přechod na jejich bezdýmné výrobky menší riziko pro zdraví než pokračování v kouření. "Naším cílem je jednoho dne skutečně přestat vyrábět cigarety a nahradit je bezdýmnými alternativami. Naše investice do vědy ukazují, že to myslíme zcela vážně," říká ředitel komunikace Philip Morris v České republice Petr Šebek.

Philip Morris se snaží přeorientovat tabákový trh na bezdýmné tabákové výrobky. Jaké to má důvody?

To, že kouření škodí, je známá věc už od druhé poloviny minulého století. Když se cigareta zapálí, začíná uvolňovat škodlivé látky. Čím déle je člověk tomuto procesu vystaven, tím je pravděpodobnost vzniku chorob spojených s kouřením větší. Zároveň kuřáci kouří nejen proto, že tabák obsahuje nikotin, ale i pro rituál kouření samotný, který se pro ně stal součástí života. Firma si proto položila otázku, jestli je schopna kuřákům ten rituál poskytnout a zároveň zmenšit riziko chorob, které souvisí s uvolňováním škodlivých látek. Nejlepší možnost je samozřejmě zcela přestat kouřit, ale ne každý to dokáže. Do roku 2025 na světě bude miliarda kuřáků a jako poslání pro naši firmu vidíme investování do vědeckého výzkumu a vývoje technologií, abychom mohli těmto kuřákům nabídnout výrobek, který bude škodit jejich zdraví co nejméně.

Kdy jste si uvědomili, že klasické cigarety příliš škodí zdraví lidí?

Jeden z výrobků, se kterými teď na českém trhu pracujeme je IQOS. Nikotin se v něm uvolňuje zahříváním tabáku, nikoliv jeho spalováním. Nevzniká tedy kouř ale aerosol, který obsahuje nikotin. Díky tomu, že se tabák jen zahřívá, uvolňuje se mnohem méně škodlivých látek. Tento princip byl objeven už v osmdesátých letech, ale teprve vývoj a miniaturizace technologií jako jsou baterie či zahřívací čepele umožnily vytvořit životaschopný výrobek. Součástí je i vědecký výzkum, do kterého investujeme už zhruba dvacet let. Například v posledních jedenácti letech máme vědecké pracoviště ve Švýcarsku. Mimo jiné se tam porovnával vzorek dýmu z cigarety s aerosolem z IQOS a ukázalo se, že IQOS uvolňuje v průměru o 95 procent méně škodlivých látek než cigareta.

Jaké negativní dopady na zdraví lidí může mít IQOS?

Kuřákům, kteří přejdou na IQOS, říkáme, aby se zcela vzdali cigaret, vždyť jenom v tomto případě riziko onemocnění chorobami spojenými s kouřením, bude klesat. V případě duálního užívání snížení tohoto rizika není natolik výrazné. Zároveň IQOS obsahuje nikotin, což je návyková látka, a uvolňuje i určité množství škodlivin.

Prohlašujete, že vaším cílem je, aby lidé úplně přestali kouřit klasické cigarety. Neztratíte kvůli tomu zisky?

Jsme obchodní společnost, máme své akcionáře a smyslem každé podnikatelské činnosti je samozřejmě vytvářet zisk. Je to ale spíše otázka z oblasti udržitelného podnikání. Tedy pokud můžeme vyrobit produkt, který má nižší dopady na společnost, cítíme povinnost se věnovat vývoji a komercionalizaci právě takovýchto výrobků. Pro lidi je těžké přestat kouřit a nemalý počet dospělých kuřáků bude ve světě i Česku neustále. Kdybychom neinvestovali do inovací, ti lidé by pravděpodobně pokračovali v kouření, a proto jim chceme nabídnout lepší alternativu vůči cigaretám. Kdybychom zavřeli byznys a přestali cigarety vyrábět ze dne na den, nedosáhli bychom žádného výsledku, protože by konkurence jednoduše zastoupila naše místo. Snažíme se proto mezi dospělými kuřáky vybudovat poptávku po výrobcích, které budou méně rizikové a škodlivé.

Nehýbou tedy firmou komerční zájmy?

Udržitelný rozvoj a byznys by měly jít ruku v ruce. Když bude výrobek splňovat jen parametry udržitelnosti a nebude představovat obchodní příležitost, má horší vyhlídky do budoucnosti. Největší životaschopnost udržitelných opatření, výrobních postupů nebo produktů přichází tehdy, když mají původ v privátní sféře a umí generovat zisk. Podívejte se na elektromobilitu nebo jiné oblasti lidské činnosti, pokud nové výrobky dávají nějaký obchodní smysl, jsou podnikatelskou příležitostí, pak se ta řešení dostávají do praxe mnohem rychleji a mnohem rychleji dosahují potřebného efektu.

V Česku na rakovinu plic ročně umírají tisíce lidí. V drtivé většině případů příčinou vzniku rakoviny plic je kouření. Jak byste z tohoto hlediska ohodnotil činnost tabákových firem?

To je složitá věc, která vznikla ještě před námi. Tabák byl ve světě dávno před tabákovými firmami. Už od indiánů a po celá staletí mají lidé tendenci tabák užívat. To je minulost, kterou nezměníme. Otázkou je, jak se k tomu firmy při dnešním stavu technologií i vědeckého výzkumu postaví do budoucna. Jak rychle dokážou měnit poptávku, přesouvat ji od cigaret k něčemu, co je méně rizikové. Poptávka po tabákových výrobcích tady zřejmě stále bude a úlohou tabákového průmyslu je tedy najít řešení, která pomohou eliminovat rizika, jež s cigaretami souvisí. Primárním problémem není nikotin, i když by s ním určitě neměli experimentovat mladiství, dále je například nebezpečný pro lidi s kardiovaskulárními nemocemi a také je návykovou látkou. Hlavním zdrojem chorob spojených s kouřením je ale právě spalování, a to by se mělo odstranit

Kdyby regulace a daně na klasické cigarety nebyly natolik přísné, i přesto byste se snažili uskutečnit přechod na bezdýmové kouření?

Někdy se píše, že investice Philip Morris do alternativních výrobků jsou reakcí na zpřísňující se regulace. To není úplně fér, protože myšlenka, že se téhle oblasti budeme věnovat, žije ve firmě už zhruba dvacet let a těch dvacet let na tom pracujeme. Přitom se regulace zpřísňují jen v posledních několika letech. Dokonce i Světová zdravotnická organizace psala ve svém dokumentu, že by tabákové firmy měly vyvinout méně rizikové alternativy pro ty kuřáky, kteří nemohou přestat kouřit. Tedy po podobných výrobcích existuje poptávka nejen od dospělých kuřáků, ale i ze strany kontrolních úřadů, veřejných organizací a politické sféry. My na ni chceme reagovat. Máme nejenom IQOS ale celkem čtyři produktové platformy, každá z nich je v jiném stádiu přípravy vědeckého výzkumu a komercionalizace. Jsme velmi přísní v tom, ve kterém momentu uvedeme výrobek na trh. Původní teoretický koncept, nebo prototyp, se musí ověřit v každém ze sedmi stádií vědeckého výzkumu. Kontroluje se, jestli ten výrobek skutečně bude mít parametry nižší rizikovosti. Když se ukáže, že ne, všechno se vrací k začátku. Proto vývoj trvá tak dlouho.

Jak přimět kuřáky, aby přešli na bezdýmové tabákové výrobky?

Není to snadné, vždyť zapálit si cigaretu je velmi jednoduchá věc. I když se ten rituál snažíme zachovat co nejvíce podobným, najednou ale místo zapalovače a krabičky přinášíme lidem elektroniku, která se musí dobíjet, čistit a ovládat. Navíc už tam není kouř ale aerosol, jeho intenzita je jiná. Součástí chutě cigarety jsou i škodliviny obsažené v kouří a když je odebereme, změní to očekávaný zážitek. To rozhodnutí má být individuální. Každý se musí rozhodnout samostatně, jestli má vůli udělat tu změnu. Vždyť obvykle ještě týden nebo dva člověk má nedostatečné uspokojení z IQOSu a chce sáhnout po cigaretě.

Jak se mění firma kvůli tomu, že se přeorientovává z klasických cigaret na bezdýmové tabákové výrobky?

Je to pro nás revoluce. Celá léta jsme dělali výrobek, který byl víceméně stejný a najednou se transformujeme do firmy, která je a bude čím dál tím více postavená na vědě. Dostáváme se do úplně jiné oblasti a prostředí podnikání. V minulosti to byl víceméně uzavřený proces. Měli jsme dodavatele surovin a své odběratele. V případně IQOS už napřímo komunikujete se zákazníkem, s jedním konkrétním člověkem, který má nějaký příběh a potřeby. Navíc tempo vývoje výrobků je velmi rychlé. Najednou jsme ve mnohem rychlejším světě, který je velmi proměnlivý, a my jako firma na něj musíme umět reagovat. Dostáváme do pozice toho, kdo se učí sám na sobě za běhu. Vždyť musíme získat zkušenosti, jak tyto výrobky vyvíjet, vědecky je testovat a prezentovat zákazníkovi.