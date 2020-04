Dostali jsme pravý hák na solar plexus, stěžoval si u Jílkové Pohlreich

Vzhledem k vládním nařízení o zákazu hromadných akcí se pořad musel opět obejít bez diváků z řad veřejnosti, jejichž otázky musela hlavním hostům zprostředkovat sama Jílková. Mezi vystupujícími byli Karel Havlíček, vicepremiér a ministr průmyslu (ANO), Jan Skopeček, poslanec ODS, Libor Musil, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory ČR, Zdeněk Pohlreich, šéfkuchař a spolumajitel 3 restaurací se 105 zaměstnanci a Karel Helan, živnostník z Libeře s jedním zaměstnancem servisující kompresory.

Moderátorka Jílková se zeptala Pohlreicha, proč se domnívá, jak uvedl, že se kastuje na "vyvolené" a "nevyvolené". Ten jí odpověděl, že největším problémům čelí zejména zaměstnanci v soukromých firmách. Vzhledem k tomu, že se poskytované informace rychle mění, tak on sám ji nemůže s jistotou říci, jak se bude situace nadále vyvíjet, zda dostanou či nedostanou mzdu atd. Antivirus se například schválil teprve nedávno, a přitom tato situace už trvá tři týdny.

Ministr Havlíček na to reagoval omluvou, ale vysvětlil, že tyto vládní kroky mají své opodstatnění, a že jsme v situaci, kdy jsme zvládli epidemii. Z tohoto důvodu můžeme začít velmi extenzivně podporovat ekonomiku. Pohlreich dostane díky antiviru 80 % ze superhrubé mzdy, tedy včetně sociálního a zdravotního, na všechny své zaměstnance. Pohlreicha nicméně oponoval, že se mu nelíbil styl, jakým byla jednotlivá opatření přijímána. Například, že ze dne na den musely restaurace zavřít. Dále se mu nezamlouvala nekoordinovanost.

Havlíček apeloval na veřejnost, aby se nezaměřovala výhradně na informace z médií. Jílková mu do toho skočila a interpretovala dotazy občanů. Například sro jsou naštvané, že se podporují pouze OSVČ. "Co mají ti lidé dělat?," zeptala se. Bylo jí odpovězeno, že jednatelé sro jsou zároveň i zaměstnanci, a mohou sami sebe dát do programu antivirus. Poslanec Skopeček oponoval, že se skutečně mělo začít drobnými podnikateli, protože velké firmy jsou méně zranitelné. Na to reagoval Havlíček s argumentem, že ten systém je potřeba nastavit tak, aby se nepodvádělo. Německo, které kvůli falešným žádostem, muselo tento program přerušit, dal jako odstrašující příklad. Uznal nicméně, že vláda dělá spoustu chyb.

Podnikatelé nevidí světlo na konci tunelu

Viceprezidentka Bartoňová Pálková řekla, že je potřeba vidět pomyslné světlo na konci tunelu, a že podnikatelé by rádi věděli, jak a za jakých podmínek se bude oživovat byznys. Jílková připomněla, že by také mnozí rádi znali termíny, aby si například Pohlreich stihl nakoupit suroviny. Kdyby se ze dne na den otevřely restaurace, nebylo by z čeho vařit. Havlíček opět vyjádřil pochopení a zároveň řekl, že jsme zřejmě jedna ze zemí, která srovnala rekord s epidemií, leč nad ní nevyhrála. "Hrajeme dvě hry. Jedna o zdraví a druhá o ekonomiku. Nicméně vzhledem k tomu, kam jsme se dostali, můžeme začít s procesem postupného uvolňování. Nelze ale pustit všechno," dopověděl.

"Proč nejsou ale například otevřená kadeřnictví? Lidé se tam objednávají, takže se nemohou potkat. Navíc jsou od sebe křesla vzdálená. Přijde vám normální se téměř dva měsíce nestříhat a neholit?," citovala Jílková dotaz z řad veřejnosti. Havlíček odpověděl, že situaci musí vyhodnotit především epidemiolog, a že spousta kadeřnic má strach z potenciální infekce. "Je normální, aby lidé umírali na chodbách a ulicích, jako se to děje například ve Španělsku?! Proto jsme přeci přijali tato opatření!," apeloval.

Helan se do toho vložil a připomněl, že by vláda neměla střílet od boku. Byl by raději, kdyby několik dní raději mlčela, a pak teprve vznesla finální verdikt. Postěžoval si také na složitou administrativu při vyplňování žádostí o podporu státu. Jílková mu dala za pravdu a opět Havlíčkovi sdělovala problémy, s nimiž se občané setkávají. Lidé na infolinkách jim nejsou schopní poradit a politici nereagují na jejich dotazy. Bartoňová Pálková reagovala, že si Hospodářské komoře podnikatelé často stěžují na automatické odpovědi a problémy při žádostech o úvěr. Těžko dokládají bezdlužnost.

Všichni jsme dostali pravý hák na solar plexus

Musil oponoval, že jeden měsíc snad žádného podnikatele nezabije, a připomněl, že v dřívějších krizích vlády nikoho nepodpořily. Nervozita by měla opadnout. Pohlreich na to reagoval, že jsme léta letoucí žili v představě "nám se nic nemůže stát". Nikdo o ničem nepochyboval a teď jsme všichni dostali pravý hák na solar plexus. Diskuze se náhle stočila k rouškám. Bartoňová Pálková řekla, že dostala spousty naštvaných emailů od českých firem, které chtěly dodávat nemocnicím roušky a respirátory, a byly odmítnuty. Havlíček odpověděl, že vše záleží na ceně a kvalitě. Kritizovalo se také nakupování zdravotního materiálu za těžké peníze z Číny.

Skopeček také připomněl, že opozice nepožadovala po vládě jasný plán jen tak pro nic za nic. Podnikatelé jsou v nejistotě a potřebují vědět, zda má smysl dál existovat. Některým, kteří mají otevřeno, navíc klesly tržby. Navíc kromě mezd mají také fixní náklady. Musí platit za energie, nájem atd. Musil apeloval na podnikatele, aby byli k sobě navzájem solidární, a aby nespoléhali jenom na vládu. S blížícím se koncem debaty se mluvilo ještě také o umělcích. Musil opět apeloval na lidi, aby zatáhli za pomyslnou brzdu, a zklidnili se, protože státní pokladna není bezedná. Jílková oznámila konec diskuze a téma příštího týdne, jímž bude hojně diskutované téma uvolňování opatření, a řízená imunizace.