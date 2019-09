Proč každých 40 sekund někdo spáchá sebevraždu? Příčina odhalena

Statistiky WHO ukazují, že 800 tisíc lidí ročně zemře při pokusu o sebevraždu, z toho tři čtvrtiny pocházejí ze zemí s nízkými a středními příjmy. Sebevražda se rovněž stala v roce 2016 druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí ve věku 15-29 let. První byly dopravní nehody. Podle agentury Organizace spojených národů (OSN) by se tomuto patologickému jevu dalo zabránit zákazem pesticidů, který sebevrazi velmi často používají.

Nejvíc sebevražd: Rusko, Bělorusko a Litva

Evropa je sebevražedností zasažená velmi nerovnoměrně. Její průměrná míra činila v roce 2016 13 %, což je více než světový průměr 10,5 %. Mezi jednotlivými zeměmi je však velký rozdíl. Nejméně sebevražd 3,8 % bylo spácháno v Řecku a Finsku. Nízkou hodnotu vykazovaly i Kypr a Itálie, kde se pohybovala v rozmezí 4,5 a 5,5 %. V ČR se pohybovala okolo 11 %.

S mnohem horšími výsledky se potýkají některé východoevropské země. Nejhůře na tom je Rusko (26,5 % míra sebevražednosti) následované Litvou (25,7 %) a Běloruskem (21,4 %). V rámci západní Evropy bylo nejvíc sebevražd spácháno v Belgii (15,7 %), Francii (12,1 %) a Irsku (10,9 %).

93 000 a méně úmrtí díky zákazu pesticidů

WHO rovněž poznamenala, že pouze 38 zemí přijalo národní strategii prevence sebevražd. "Navzdory veškerým opatřením se každých 40 sekund pokusí minimálně jeden člověk o sebevraždu," řekl generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus.

"Každá smrt je tragedií jak pro rodinu, tak i přátele a blízké okolí zesnulého. V případě sebevraždy se jí ale dá zabránit. Tímto vyzýváme všechny země k neprodlenému začlenění strategie prevence sebevražd do jejich národních preventivních programů ," vyzval Ghebreyesus.

Organizace dále dodala, že snížení počtu sebevražd lze také dosáhnout podrobnou analýzou způsobu jejich páchání. Kromě řezných předmětů sebevrazi velmi často sahají po jedech. Z tohoto důvodu vyzvala jednotlivé vlády k přijetí zákazu pesticidů. Ty byly použity až v jednom z pěti případů úspěšných sebevražd.

Zkušenosti z Bangladéše, Jižní Korei, Srí Lanky a dalších zemí potvrzují, že zákaz pesticidů skutečně může zabránit velkému počtu sebevražd. Například na Srí Lance vedl zákaz pesticidů k výraznému snížení sebevražednosti v letech 1995-2015.

Produktivní životy

Statistiky dále potvrzují, že mnohem větší sklony k sebevraždě mají muži než ženy. V zemích s vysokými příjmy jí spáchá třikrát více mužů než žen. Ve středněpříjmových a nízkopříjmových státech páchají muži a ženy sebevraždu v přibližně stejné míře.

WHO také poznamenala, že každý úspěšný pokus o sebevraždu má za následek 20 dalších. V případě otravy pesticidy je potřeba dostupnosti intenzivní péče a protilátek. Nutné je také vyvrátit všeobecně zažitý mýtus, že snažit se "pomáhat" sebevrahům je zbytečné, neboť prostě zemřít chtějí, a když se jim to nepovede teď, tak jindy.

Průzkumy přitom jasně potvrzují, že lidé, kteří se už v minulosti pokusili o sebevraždu, se o ní zpravidla podruhé nepokusí. V případě neúspěchu jako by se znovu narodili. Jejich život se pak mnohdy stane mnohem kvalitnějším, produktivnějším a smysluplnějším.