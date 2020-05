Rus dostal za vraždu v Praze velmi tvrdý trest, patrně si ho nikdy neodpyká

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za vraždu ázerbájdžánského podnikatele v pražských Holešovicích z roku 2017 má jít Rus Ramil Alijev na 18 let do vězení. Muži, který je stíhán jako uprchlý, dnes potvrdil trest odvolací pražský vrchní soud. Alijev byl také podle pravomocného rozsudku vyhoštěn z Česka. V souvislosti s vraždou byl již dříve odsouzen Gruzínec Mamuka Apchaidze, soudy ho poslaly na 16 let do vězení.