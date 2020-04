Ruská menšina v Česku se zapojila do pomoci proti koronaviru

Do dobrovolné pomoci v boji proti epidemii koronaviru se zapojila i ruskojazyčná menšina v Česku. Její zástupci šijí a zdarma rozdávají roušky, nabízejí pomoc při nákupech a zapojili se i do rozdávání potravin lidem, kteří jsou v nouzi. ČTK to sdělili zástupci ruské komunity.