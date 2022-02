Ruští sportovci nedostanou povolení ke vstupu do Česka

"Situace na Ukrajině je kritická a je potřeba přecházet od řečí k činům. V součinnosti s kroky vlády ČR jsem dnes rozhodl o okamžitém zastavení vydávání povolení ke vstupu pro sportovce Ruské federace,“ uvedl Neusser.

To se mohlo týkat například ruských hokejistů, kteří se měli na přelomu dubna a května zúčastnit Českých hokejových her. Od českého svazu ale pravděpodobně nedostanou pozvání. Prezident svazu Tomáš Král chce všechny zápasy reprezentačních výběrů proti ruským týmům zrušit.

Další kroky podle Neussera budou brzy následovat. Vyslovil se zejména pro jednotný postup českého sportu v souladu s vládou a Evropskou unií. "To se týká zejména mezinárodních utkání s reprezentacemi Ruska - není možné, aby jeden sportovní svaz odmítal kvůli invazi absolvovat zápasy s ruskou reprezentací a další sportovní svaz s nimi bez problémů hrál," řekl předseda NSA.

V pátek Neusser prohlásil, že Rusku by mělo být okamžitě odebráno pořadatelství všech mezinárodních sportovních akcí a ruským reprezentacím zakázána účast na světových a evropských šampionátech. "Na neděli jsem svolal předsedy největších českých svazů, abychom si domluvili jednotný postoj za české sportovní prostředí zejména vůči mezinárodním utkáním s reprezentací Ruska," doplnil Neusser.

Na Rusko by mohli narazit čeští fotbalisté v březnovém play off o postup na mistrovství světa. Polský svaz už uvedl, že v semifinále play off proti Rusku nenastoupí, a vyzval další účastníky semifinálové větve Švédsko a Česko ke společnému stanovisku.

NSA nabídla pomoc ukrajinským sportovcům, kteří jsou v Česku na mezinárodních akcích nebo přípravných kempech a kvůli ruské agresi se nemohou vrátit domů. "Národní sportovní agentura má úzkou spolupráci s mnoha českými univerzitami, sportovními středisky a sportovními svazy. Jsem si jist, pokud to bude potřeba, že nebude pro mě problém zajistit ukrajinským sportovcům ubytování a stravu po dobu, než bude pro ně bezpečné se vrátit zpět do Ukrajiny,“ dodal Neusser.