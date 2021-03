S firemními benefity je nespokojeno 35 procent Čechů

V souvislosti s koronavirovou krizí kleslo podle 21 procent lidí jejich finanční ohodnocení, přesto si na výplatu nestěžuje 72 procent pracovníků. Vyplývá to z aktuálního průzkumu poskytovatele zaměstnaneckých benefitů Up ČR mezi 840 respondenty. Výsledky má ČTK k dispozici.

Mnoho běžných výhod nemohli zaměstnanci z důvodu vládních restrikcí a souvisejícím uzavřením kulturních a volnočasových zařízení čerpat. Postupně se ale nabídka přesunula do on-line prostředí. Místo papírových poukázek lidé využívají digitální karty nebo mobilní aplikace. Benefity mohou použít na on-line cvičení, internetové konzultace s psychologem, jazykové kurzy, dále třeba na nákup potravin nebo zdravotních pomůcek v e-shopech, uvedl generální ředitel Up ČR Stéphane Nicoletti. Doplnil, že zaměstnavatelé by složku výhod neměly zanedbávat, jen výplata podle něj spokojené pracovníky nezajistí.

Se mzdou či platem je podle průzkumu vyloženě spokojeno 45 procent zaměstnanců, průměrně spokojeno je 27 procent lidí. Zlepšení finančního ohodnocení v průběhu pandemie zaznamenalo devět procent pracovníků. Průměrná mzda v ČR podle Českého statistického úřadu ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku meziročně vzrostla o 6,5 procenta na 38.525 korun. Podle Nicolettiho jsou kromě růstu mezd příčinou spokojenosti i obavy z dalšího vývoje krize.

Lidé v průzkumu hodnotili i úroveň pracovního vybavení. Spokojeno s ním je 62 procent Čechů, za nedostatečné ho má 14 procent zaměstnanců. I v tomto ohledu ale měla pandemie negativní vliv a lidé si spíše pohoršili. "Ukázalo se, že nejde jen o zajištění notebooku, ale i o nevyhovující pracovní prostředí na home office, chybějící přestávky, nedostatečný klid na práci nebo špatné internetové připojení," dodal Nicoletti.